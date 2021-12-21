Мелания Трамп начала продавать права на владения объектами цифрового искусства за криптовалюту

Мелания пообещала, что на продажу будут выставлены не только цифровые произведения, но и их физические копии Фото: REUTERS

Бывшая первая леди США Мелания Трамп запустила платформу, на которой каждый желающий может приобрести NFT-токен, подтверждающий право на владение объектом цифрового искусства. Оплатить покупку можно криптовалютой.

И все это несмотря на то, что Дональд Трамп, будучи главой Белого дома, заявлял, что криптовалюта, в частности, биткоин, это просто мошенническая уловка, пытающаяся конкурировать с долларом.

Первым лотом, который Мелания Трамп решила продать, стала картина «Видение Мелании», изображающая глаза бывшей первой леди. Акварель создана французским художником Марком Кулоном, а стоимость NFT составит $187, сообщает Financial Times.

В дальнейшем супруга экс-президента собирается выставить целый ряд произведений и уже говорит об этом, как о предстоящем «аукционе исторической важности».

Что именно будет предложено к продаже – пока секрет, но Мелания пообещала, что на продажу будут выставлены не только цифровые произведения, но и их физические копии.

Торги и общение с покупателями планируется вести через соцсеть Parler, в которую ушли многие сторонники Трампа после блокировок его аккаунтов в Facebook и Twitter.

Часть пользователей интернета Меланию Трамп поддержали, другие же сочли, что супруга бывшего президента просто пытается заработать денег на популярной теме цифрового искусства.

Сама госпожа Трамп утверждает, что часть вырученных от продажи NFT средств будет направлена на помощь нуждающимся детям.

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