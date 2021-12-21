Володин назвал главные вызовы 2022 года

Володин отметил, что за последние три недели нет ни одного заболевшего парламентария Фото: Иван МАКЕЕВ

Конечно, главный вызов 2022 года - коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается, не только перед нашей страной, но и перед всем миром.

При этом спикер подчеркнул, что что касается работы парламента, то все меры (прививки, вход по QR кодам) работают.

Володин также отметил, что за последние три недели нет ни одного заболевшего парламентария.

На вопрос, каков главный внешний вызов, Володин ответил:

На международном уровне вызовов предостаточно. Наша задача законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать.

А внутренний вызов какой?

- Бедность. Это то, что нам необходимо преодолеть.

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