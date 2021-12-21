Новейшая подлодка "Петропавловск-Камчатский" произвела пуск крылатой ракеты в Японском море

Перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач

Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря из подводного положения произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели.

- В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров, - сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач, после чего экипаж провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием.

Корабли поразили все мишени, имитирующие объекты условного противника на побережье острова Чечень.

В военном ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности гражданского судоходства на период ракетных стрельб для гражданского судоходства закрывается морской полигон общей площадью свыше 1500 морских миль (около 2500 кв. км.)

Выполнение ракетных стрельб в акватории Японского моря обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота.

В октябре Минобороны провело успешные учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по береговым целям из акватории Каспийского моря. В них участвовали корабли Каспийской флотилии "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич".

СПРАВКА "КП"

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в составе отряда кораблей пришла в главную базу ТОФ менее месяца назад. Отряд совершил межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот. На Тихоокеанском флоте "Петропавловск-Камчатский" является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".