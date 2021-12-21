Глеб Никитин: «Юбилей Нижнего Новгорода дал невероятно мощный импульс развитию города и региона в целом»

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области, подводя итоги уходящего года, рассказал, что они дали городу и региону. «800-летие позволило не только не опустить руки и не упасть духом перед ограничениями пандемии, но и сделать больше, чем мы планировали, совершить настоящий прорыв», – подчеркнул Глеб Никитин.

Глава области рассказал о том, как готовились к 800-летию Нижнего Новгорода. На мероприятия к юбилею города потребовались 32 миллиарда рублей. А на реализацию проектов по благоустройству были привлечены 6 миллиардов рублей внебюджетных средств.

Юбилейные мероприятия включали серию стратегических программ: инфраструктурную, событийную. Много внимания было уделено реализации социальных проектов.

Инфраструктурная программа

За минувшие три года отреставрировано 100 объектов культурного наследия и благоустроено 96 общественных городских территорий общей площадью 466 га. В Кремле, парке «Швейцария», пакгаузах на Стрелке, на фабрике «Маяк» и Чкаловской лестнице проведены масштабные работы по перепланировке и благоустройству.

Событийная программа

Во время празднования юбилея прошло 100 мероприятий различной тематики - культурно-развлекательные, спортивные и деловые.

Многие события привлекли внимание всей страны. Для участия в фестивале «Столица закатов», который проходил с июня по сентябрь, в Нижний Новгород приезжали десятки тысяч гостей из различных регионов России и из–за рубежа. Перед зрителями выступали звёзды отечественного шоу-бизнеса - Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Зиверт, Иван Дорн, Леонид Агутин, Ёлка.

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

Гала-шоу, которое стало настоящей кульминацией торжественных мероприятий и прошло 21 августа, на днях получило престижную в области ивент-индустрии международную премию The Best Events Awards World! Нижегородский праздник стал лучшим в мире в категории «Культурное музыкальное и спортивное событие». Режиссёром гала-шоу был Илья Авербух. Специально для этой постановки впервые в России возвели самую масштабную в стране сцену на воде. В её строительстве участвовали 200 работников и 10 водолазов. В шоу были задействованы 560 артистов.

Несколько нижегородских проектов, которые реализованы в честь 800-летия города, отмечены Национальной премией в области событийного туризма. 9 проектов стали победителями и лауреатами конкурса, 5 - получили в различных номинациях гран-при.

Социальные проекты

В результате воплощения первой в регионе фандрайзинговой платформы «800 добрых дел» менее чем за год было собрано 5,5 миллиона рублей пожертвований для претворения в жизнь нескольких благотворительных проектов.

Также был успешно выполнен отдельный большой проект «Команда 800» по привлечению инициативных нижегородцев к подготовке юбилея города. Более сотни предложений жителей области было поддержано грантами от 100 тысяч до 4 млн рублей.

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

Развитие туризма

Проведение интересных юбилейных мероприятий и благоустройство Нижнего Новгорода способствовало дальнейшему развитию сферы туризма и отдыха региона. Число гостей в этом году по прогнозам превысит 2,3 миллиона человек. Это на 500 тысяч туристов больше, чем в 2020-м.

Объем платных услуг в отрасли туризма (турфирмы, гостиницы, санатории и пр. средства размещения) в 2020 году составил 6,8 млрд рублей. По прогнозу на нынешний год этот показатель достигнет 14 миллиардов.

Нижегородская область - привлекательная территория для проживания

Разумеется, юбилейные события стали лишь праздничным фоном для повседневной работы властей региона в условиях продолжающейся эпидемии Covid-19.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область достойно справляется с вызовами, которые принесла с собой пандемия коронавируса. Только за время четвертой волны распространения инфекции для больных COVID-19 обустроили свыше девяти тысяч больничных коек, открыли инфекционный госпиталь.

На стимулирование экономики Нижегородской области в период ограничений было направлено более 100 млрд рублей. Для сохранения рабочих мест и поддержания на должном уровне доходов жителей области с начала пандемии, помимо федеральных выплат, из регионального бюджета было направлено порядка пяти миллиардов рублей.

Фото: Кирилл Мартынов/pravda-nn.ru

Глеб Никитин подчеркнул, что количество занятых в малом и среднем предпринимательстве не только не сократилось, оно выросло более чем на 20%, на 100 тысяч человек с 2018 года. «Благодаря предпринятым совместным усилиям у нас зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди регионов Приволжского федерального округа», — добавил губернатор.

Свыше 31 миллиарда рублей в текущем году выделили на поддержку малообеспеченных семей в виде различных социальных выплат, в том числе 17 миллиардов рублей — из бюджета области.

Губернатор также пояснил, что за последние два года власти Нижегородской области заключили 36 тысяч социальных контрактов на общую сумму 4 миллиарда рублей.

— В результате мы видим реальное улучшение благосостояния людей, восстановление в уровне доходов также опережающими темпами. За три квартала 2021 года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,8%. Тема болезненная, нам всегда хочется большего. Но это выше среднероссийского темпа, и по темпу роста реальных доходов населения мы занимаем первое место в ПФО, — отметил Глеб Никитин.

Губернатор рассказал и о проектах, которые направлены на совершенствование системы здравоохранения. К 2024 году планируется полностью обновить автопарк скорой помощи. За последние четыре года для учреждений здравоохранения региона закупили 144 новых автомобиля. В регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, создание офисов врачей общей практики.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за три минувших года в Нижегородской области благоустроено более тысячи территорий. Преобразились 349 общественных пространств и 725 дворов.

В рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области направят порядка одного миллиарда рублей. В результате будет завершена рекультивация Шуваловской свалки и начнётся ликвидация свалки в Богородске.

Нижегородская область одна из первых регионов России договорилась о получении от правительства страны инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на благоустройство исторического центра Нижнего Новгорода, реформу общественного транспорта, на развитие южных территорий города и строительство дублера проспекта Гагарина, а также на строительство метро.

— То, что будет создано, — опорная маршрутная сеть за счет развития четырех новых станций метро и семи мультимодельных транспортно-пересадочных узлов. Реформа также предполагает модернизацию городского электротранспорта благодаря строительству 121 километра трамвайных путей, в том числе 97 километров будут реконструированы. Обновится общественный транспорт. Будет закуплено около тысячи единиц подвижного состава, — разъяснил Глеб Никитин.

За три года в Нижегородской области из ветхого и аварийного жилья расселено почти 4 тысячи жителей. Губернатор заявил, что к 2023 году эта цифра должна возрасти до 11 тысяч человек.

Глава региона обратил внимание на то, что тысячи людей выбирают Нижегородскую область территорией для проживания. «Уже третий год подряд мы видим, что к нам действительно возвращаются люди. С 2019 года миграционный приток в Нижегородскую область составил более одиннадцати тысяч человек! И это несмотря на пандемию и рост привлекательности удалённой работы. Особенно важно, что возвращается именно молодое поколение - те, кто будут здесь учиться, работать и создавать семьи», – заявил Глеб Никитин, комментируя успехи социально-экономического развития региона.