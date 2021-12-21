В посёлке Родники задержали мигранта, который показывал школьнице порно

В настоящее время следователи работают с задержанным и выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 43-летний Сергей В.* Мужчина сообщил оперативникам, что его 15-летняя дочь Ксюша* пожаловалась на приставания и непристойное поведение со стороны незнакомого мужчины на улице. Все произошло на улице Луначарского в подмосковном поселке Родники.

По словам девочки, днем она шла из школы домой, когда к ней вдруг подошел незнакомец. Мужчина улыбнулся ей и показал экран своего мобильного телефона. Ксюша посмотрела на телефон - на экране проигрывалось видео порнографического содержания. Незнакомец предложил школьнице повторить то, что происходит во «взрослом фильме». Девочка испугалась и побежала домой, где пожаловалась отцу на случившееся.

- На место сразу направили оперативную группу. Полицейские прочесали дворы и нашли молодого человека, подходящего под описание школьницы. Им оказался 21-летний уроженец республики Узбекистан Ахломбек У., временно зарегистрированный и проживающий по соседству от девочки. Мужчина был полностью изобличен в совершении преступления и задержан, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи работают с задержанным и выясняют все обстоятельства случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, мог ли еще кто-то из детей пострадать от действий мужчины. Следователи опрашивают местных жителей и просят сообщить в полицию, если задержанный приставал еще к кому-то из живущих рядом детей или взрослых. Пострадавших от действий мужчины может оказаться больше.