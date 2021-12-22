Весёлые каникулы: как технологии изменили телевизор

Алексей Иванов, операционный директор МТС Медиа

И на протяжении долгих каникул телевизор остается верным другом: каналы транслируют любимые новогодние фильмы и программы, дети, замерзшие на горках и катках, смотрят мультики, фоном дружеских новогодних посиделок идут знакомые кинохиты от «Иронии судьбы» и «Чародеев» до многочисленных проделок Гринча, приключений Кевина и уже привычных «Елок».

Мы поговорили с Алексеем Ивановым, операционным директором МТС Медиа, - компании, которая обеспечивает возможность смотреть телевидение где угодно, любым из существующих способов трансляций - о том, что и как лучше смотреть в новогодние праздники.

- Телевизор остается важной частью Нового года?

- Конечно! Новый год – именно тот момент, когда даже те, кто глубоко ушел в сеть, стирают пыль с экранов, находят пульт и, по меньшей мере, бой курантов смотрят в телетрансляции. Телевизор все еще один из символов Нового года. И он играет важную роль в создании праздничной атмосферы. При этом с развитием технологий телевизор становится центром развлечений для всей семьи: благодаря возможностям онлайн-кинотеатров он становится настоящим новогодним кинотеатром, где можешь посмотреть все, что хочешь.

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- А как угадать, чего ждет зритель? На что ориентируются телеканалы, формируя новогоднюю программу?

- Прежде всего, на проверенную «классику жанра» - как отечественную, так и зарубежную. Все хиты, связанные с новым годом, или блокбастеры, типа, «Властелина колец», «Звездных войн» и т.п. При этом сейчас много каналов, ориентирующихся на какую-то специфическую тематику, например, советскую классику, европейское кино или корейские дорамы. И сами зрители становятся разными. Мы, например, заметили, что за прошедший год наши подписчики стали гораздо меньше смотреть основные федеральные каналы, а аудитория тематических наоборот выросла. Каждый зритель в большом объеме каналов подбирает те, что интересны именно ему. И, конечно, в разы вырос спрос на видео по запросу: то есть возможность выбрать и посмотреть фильм вне телепрограммы.

- Это можно сделать прямо на телевизоре?

- Это зависит от технологии доставки контента. В спутниковом или кабельном ТВ это невозможно. А, например, в IPTV-среде – современная цифровая технология доставки сигнала через оптоволокно – или в ОТТ – специальной платформе-приложении, на которой размещен контент помимо доступа к телеканалам можно выбрать и посмотреть фильм из библиотеки каталога вне телепрограмм. Например, в онлайн-кинотеатре KION тысячи фильмов и сериалов. Платформу можно установить на смарт-ТВ или на специальную ОТТ-приставку и даже не подключаться к оператору платного ТВ. Кроме того, все телеканалы и фильмы онлайн-кинотеатров доступны и в смартфоне: одну подписку, как правило, можно использовать одновременно на нескольких разных устройствах.

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- То есть, если Новый год встречаешь в поезде, можно услышать бой курантов?

- Именно так. Сейчас это вообще не проблема. И телевидение становится «праздником, который всегда с тобой». Современные технологии позволяют смотреть «телевизор» где и когда угодно. В любом смартфоне с помощью онлайн-кинотеатров, и даже в самой непролазной глуши со спутника. Я, например, знаю, что люди берут с собой в зимние походы наши спутниковые тарелки, подключают телевизор с помощью дизель-генератора и смотрят поздравление Президента далеко в горах. Но это экстремальный случай. А вот для тех, кто справляет Новый год на даче спутниковое ТВ – реально полезное решение: другие технологии работают вдали от городов все еще далеко не везде.

Кстати, сейчас на спутник действует новогодняя акция, и при подключении до конца зимних каникул новые подписчики в течение года смогут оплачивать только нечетные месяцы просмотра ТВ, четные мы им подарим.

- Стали люди меньше смотреть телевизор?

- Последние несколько лет время просмотра не меняется: около четырех часов в день. Другой вопрос, что теперь не обязательно сидеть в комнате у экрана, чтобы смотреть телевизор. Это можно делать в транспорте, в кафе – где угодно.

- А как же активный отдых?

- Надеюсь, не пострадает. Мы все-таки живем в северной стране. Больше двух часов подряд на улице могут проводить только экстремалы. А каникулы длятся целых десять дней: досуг нужно занять чем-то интересным и увлекательным. К тому же в ряде регионов сохраняются антиковидные ограничения и вообще люди с осторожностью относятся к массовым мероприятиям. Посмотреть дома хороший фильм с семьей или друзьями – куда комфортней и безопасней.