Самыми общительными в ОК в2021 году стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара

По собственным данным, в ОК со своими друзьями и близкими общается каждый третий житель России

Одноклассники представили новый раздел «Общение и контент» на сайте с итогами года социальной сети. ОК проанализировали опыт общения более 40 млн пользователей в России и рассказали, как они общались и чем чаще всего делились в соцсети в 2021 году. В топ самых активных городов по отправке сообщений в ОК вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн активных пользователей в месяц.

Сервис сообщений

По собственным данным, в ОК со своими друзьями и близкими общается каждый третий житель России. В 2021 году Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-На-Дону вошли в пятерку городов с самыми общительными пользователями в соцсети. При этом жители Москвы за год отправили в 2 раза больше сообщений, чем пользователи из следующих четырех городов в топе.

Интересно, что пользователи ОК общаются равномерно в течение всей недели, при этом более популярным днем по отправке сообщений стал воскресенье (15,6% от всех отправленных сообщений). Рекордными днями по отправке сообщений в уходящем году стали 8 марта и 9 мая — в эти дни пользователи отправляли в 3 раза больше сообщений, чем в обычные непраздничные дни.

Топ-10 городов по отправке сообщений в ОК:

ОК также проанализировали лидеров по количеству полученных сообщений от пользователей среди официальных групп брендов. Список групп возглавил AliExpress Россия, также в топ вошли компания Сима-ленд, издательство АСТ, Сбер и Столото.

Топ-10 брендов по количеству полученных сообщений в группу:

Стикеры и открытки

Стикеры и открытки остаются самым популярным способом общения в личных сообщениях и комментариях пользователей. Так в 2021 году загрузки пользовательских стикеров выросли за год на 36%, а отправлять их стали в 2,6 раза чаще – отправки стикеров из загруженных пользователями наборов составили четверть (24,4%) от всех стикеров.

При этом пользователи также активно обменивались эмоциями и поздравляли друг друга с помощью тематических открыток, причем делали это из разных стран мира. Четыре пользователя, которые отправили больше всех открыток в 2021 году, живут в России, Украине, Беларуси и Израиле.

Моменты

В ноябре 2021 года ОК сервису «Моменты» исполнился год — с его помощью пользователи могут делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. В 2021 году аудитория сервиса достигла 28 млн человек, а суммарное количество реакций на них достигало 40 млн в месяц. Больше всего пользователи делились своими моментами 1 сентября, 9 мая, а также в День матери (28 ноября).

Личные итоги

С 21 декабря пользователи ОК смогут получить свои персональные итоги года. В соцсети появится мини-приложение, в котором можно будет узнать, сколько всего за год они отправили сообщений, сколько времени провели в играх, загрузили фотографий и моментов, а также какое количество времени провели за прослушиванием любимых треков. Статистика появится в личном профиле пользователя, ей можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей на любой платформе.