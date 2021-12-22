Светлана Лобода, «Тату», Григорий Лепс: Сколько стоит провести новогоднюю ночь 2021-2022 со звездой в Москве

Григорий Лепс – один из самых дорогих артистов страны Фото: Александр ГЛУЗ

Встречать Новый год под песни любимого артиста – мечта многих. Есть несколько вариантов: включить «Голубой огонек» по телевизору, пригласить звезду на корпоратив или сходить в ресторан, где артист будет петь 31 декабря. Столичные заведения предыдущие два года держали бюджеты, а к встрече 2022 года решили гулять и позвали почти весь шоу-бизнес. Рассказываем, где в новогоднюю ночь потанцевать под хиты Светланы Лободы, а где спеть вместе с Сергеем Лазаревым и Кристиной Орбакайте.

Имидж и высокие цены

В новогоднюю ночь будут работать не все рестораны. Многие заведения закроются около 22.00, а то и вовсе в 20.00. И это связано не с эпидемиологическими ограничениями, а потому что не во всех ресторанах будет новогодняя программа.

- Рестораны, которые проводят новогоднюю ночь, стараются удивить, пригласить звезд. Но не всегда это окупается, чаще это имиджевая история для заведения. Ценник на артиста в такие праздники гораздо выше, чем обычно, - рассказывает Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

- В ресторан чаще идут отмечать Новый год, потому что нравится заведение или на выступление артиста?

- Тут 50% на 50%. Должно все совпасть. Безусловно, артист привлечет внимание и некоторые решатся встречать Новый год именно в этом ресторане. Но первичным будет площадка с его атмосферой и едой.

Рассказываем, где в новогоднюю ночь потанцевать под хиты Светланы Лободы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- А если артист передумает приезжать?

- В моей практике такого не было. Думаю, что артисты вряд ли передумают, зная какой гонорар получат.

А гонорары за выступление в новогоднюю ночь достигают 10 млн рублей. Певец Владимир Пресняков даст концерт от 700 тысяч рублей, Кристина Орбакайте – от 1 млн рублей, Сергей Лазарев – от 2 млн рублей, Ани Лорак – от 3,5 млн рублей, Светлана Лобода и Григорий Лепс – около 10 млн рублей.

Певец Владимир Пресняков даст концерт от 700 тысяч рублей Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Новогодняя ночь 31 декабря 2021 с артистами: сколько это стоит

1. Светлана Лобода и Григорий Лепс – от 75 до 250 тысяч рублей. Дорогая новогодняя ночь будет в Барвихе – в концертный зал пригласили самых высокооплачиваемых артистов. Чтобы попасть на такое шоу потребуется специальный QR-код, паспорт, маска и билет.

2. Полина Гагарина – от 75 тысяч рублей. В ресторане «Сахалин» будут встречать Новый год под музыку морей и океанов. Гостям предложат осетрину, икру, заливное из стерляди, оливье с раковыми шейками. А также в полночь придет с подарками Дед Мороз.

Полина Гагарина Фото: Влад КОМЯКОВ

3. «Жаркий Новый год» со Светланой Лободой, Юрием Антоновым, Григорием Лепсом, Леонидом Агутиным, Ириной Дубцовой, Валерией, группой «Виа гра», Полиной Гагариной, Леонидом Агутиным, Тимати, Руки Вверх, A’Studio, EMIN, Славой, Владимиром Кузьминым, Maruv, Любовью Успенской, Александром Панайотовым – от 70 до 250 тысяч рублей. Новогодняя программа состоится в «Крокус Сити». В стоимость включены: welcome-напитки, салаты, холодные и горячие закуски, горячее, гарниры, десерты, напитки.

4. Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте – от 55 до 199 тысяч рублей. В ресторане «Турандот» устроят вечеринку в стиле Disco 70-e и предложат устрицы, морских ежей и шампанское.

5. Алла Рид, участница шоу «Голос» - 60 тысяч рублей. Выступление певицы запланировано в ресторане «Белуга». Можно будет послушать джазовые композиции в ее исполнении, а также насладиться блюдами из осетра, утки и крабов.

6. «Земляне» и «Самоцветы» - 40 тысяч рублей. Утолить ностальгию по далеким 70-м можно в ресторане «Восход», который расположен в парке «Зарядье». Здесь выступят легендарные группы, а также предложат ужин с блюдами русской кухни.

7. «Браво» - от 35 до 50 тысяч рублей. «Кафе Пушкинъ» украшен живыми елочками, а в новогоднюю ночь дарить праздник будут: хедлайнеры вечера – группа «Браво», Spokane’s girls – загадочные сестры-путешественницы, выступающие в формате театрального эксперимента, и кавер-группа «Панды Нью-Йорка». В билет также входят холодные закуски и бокал шампанского.

8. «Моральный кодекс» и Александр Иванов - от 25 тысяч рублей. Ресторан White Rabbit готовит новогодние ели, праздничную иллюминацию и меню как в детстве.

9. Ирина Дубцова – от 20 тысяч рублей. В ресторане русской кухни Ruski на 85-м этаже башни «Око» готовят отличный ужин, за хорошее настроение также будут отвечать Дед Мороз и Снегурочка.

10. Ирина Салтыкова – от 20 тысяч рублей. Караоке «ForteПьяно» собирает всех друзей на яркую новогоднюю ночь, организаторы готовят эксклюзивную программу.

11. Татьяна Магидова, финалистка проекта «Ну-ка все вместе» - от 10 до 15 тысяч рублей. Mersedes bar предложит праздничную программу, фрукты, шампанское и ананасовый коктейль «2022».

12. «Тату» - от 8 до 15 тысяч рублей. Экс-солистки «Тату» будут выступать в разных ресторанах «Магадан»: Лена Катина - на Красном Октябре, а Юлия Волкова - на Красной Пресне. Пока «татушки» будут петь, гостей будут кормить «Оливье» с палтусом, ягненком с картофелем и салатом «Царь-краб».