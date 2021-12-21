Регионы начали отменять QR-коды: Пока, правда, на время новогодних праздников

До волшебного праздника осталось совсем чуть-чуть, и сразу в четырех регионах страны местные власти отменили QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не зря говорят, что Новый год – пора чудес. До волшебного праздника осталось совсем чуть-чуть, и сразу в четырех регионах страны местные власти отменили QR-коды. Правда, в трех из них - только для прохода в торговые центры и временно: пока народ празднует, тратится и поддерживает рублем подразорившегося за время пандемии предпринимателя.

Так, в понедельник, 20 декабря, на собрании координационного совета по борьбе с коронавирусом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вычеркнул QR-коды из жизни ставропольцев на время длинных новогодних каникул. И народ порадовал, и бизнес местный поддержал, которому приходится в последнее время туго.

- Падают обороты, особенно в эти предновогодние дни, - сказал глава региона подчиненным. - Прошу отработать на период праздничных дней мораторий на QR-коды.

Кроме Ставрополья, встречать Новый год без QR-кодов будут жители Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил «ковидные паспорта» - опять же для прохода в ТЦ- до 20 января 2022 года.

Им, в том числе, двигало и то, что меры борьбы с коронавирусом, предпринятые в регионе, показали свою состоятельность. По словам Кувайшева, заболеваемость в Свердловской области медленно, но верно пошла на спад, а посему в новогодние праздники свободно гулять по торговым центрам разрешено всем жителя региона. Привитым и непривитым. Решение вступит в силу в среду, 22 декабря – еще куча времени остается, чтобы закупиться подарками.

Власти Камчатки тоже преподнесли жителям своего региона новогодний презент. На время праздничных каникул они сделали городской транспорт сферой, свободной от QR-кодов. Местный губернатор Владимир Солодов так и сказал с пониманием: перед новым годом и в новогодние праздники граждане должны перемещаться по своим городам свободно.

Четвертым же регионом, отказавшимся от QR-кодов, стала Белгородская область. Но здешние власти не стали размениваться по мелочам, а отменили требование предъявлять «ковидные пропуска» не только при входе в торговые центры, но и рестораны, театры, музеи и кинотеатры и вообще везде. Об этом широком жесте сообщил Белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, эпидемиологическая обстановка в регионе настолько улучшилась, что QR-коды больше не нужды. А посему с 21 декабря они отменены. И не временно, а насовсем.