Фрагмент Италии в Тверской области будет спасен благотворителями

Храм Петра и Павла в Загорье (Переслегино). Фото Павла Огородникова

Италия, вилла Ротонда в Виченце – именно такая ассоциация первой приходит на ум, когда видишь величественный, столичного масштаба, храм Петра и Павла в деревне Загорье (Переслегино), построенный в конце 18 века известнейшим архитектором, мастером русского классицизма Николаем Львовым.

Эта церковь – авторское повторение первой львовской постройки – собора Св. Иосифа в Могилёве (1780). Собор был заложен как памятник военному союзу России и Австрии против Османской империи, на его освящении в Могилёве присутствовали Екатерина II и австрийский император Иосиф II. В 1938 году здание было разрушено. Но, судя по архивным фотографиям, храм в Переслегино отличается более стройными и совершенными формами. Особенно архитекторы отмечают огромный двойной купол, через нижнюю оболочку которого проглядывают фресковые изображения апостолов на внешнем куполе.

Архитектурное наследие Львова в Тверской области – это предмет интереса архитекторов и ученых не только в России, но и за рубежом. Профессиональное сообщество даже выступило с инициативой включения храмов, построенных по проектам Львова, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но для этого нужно привести памятники в порядок, остановить разрушение и, как минимум, законсервировать.

Фото: Павел Огородников

Вообще, архитектурных жемчужин на Тверской земле довольно много, только храмов около 600. И судьба у них примерно одинаковая – в свое время они были точками притяжения не только для прихожан, но и для ценителей архитектуры, в советское время были разграблены, закрыты, а потом использовались чаще как складские помещения, после чего были заброшены и до наших дней дошли полуразрушенными, но сохранившими очертания былого величия.

И вот сейчас появилась надежда на восстановление трех таких храмов – это вышеупомянутый храм Петра и Павла, храм Александра Невского там же, в Загорье, и церковь Флора и Лавра в деревне Степурино. Произошло это благодаря проекту по консервации этих построек «Сохраним храмы Новоторжской земли и Степурино» благотворительного фонда «Белый ирис», который в 2021 году получил поддержку Фонда президентских грантов.

«Фонд «Белый ирис» начал заниматься восстановлением храмов по просьбе настоятелей храмов – в Загорье – отца Александра Рабцуна, а в Степурино – отца Николая Куща. Как показывает практика, восстановление храмов ведет к тому, что начинает возрождаться сама территория, само село. Конечно, это происходит не сразу. Наша задача – начать процесс восстановления храмов, который, как правило, начинается с добровольческих работ по расчистке территории и уборке церквей. И потом мы уже переходим к работам по консервации совместно с архитекторами и реставраторами», – рассказала директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова.

Состояние памятников было аварийное – частичная утрата крыш, перекрытий, полов, столярных заполнений. Они были не просто непригодны к эксплуатации, но и могли обрушиться в любой момент. Общая стоимость консервационных работ составила более 14 млн. рублей.

Фото Павла Огородникова

Во-первых, чтобы остановить дальнейшее разрушение храмов от осадков и плесени, были устранены прорехи и установлены временные кровли, покрытые влагонепроницаемыми материалами, а также закрыты деревянными, хорошо продувающимися, ставнями окна. Во-вторых, аварийные стены укреплены опорными деревянными конструкциями. И в-третьих, внутреннее пространство храмов и территория вокруг них были расчищены от растительности, корни которой разрушали стены, и строительного мусора. Теперь храмы смогут пережить зиму и весну без угрозы обрушений.

А в планах фонда – дальнейший поиск финансирование на восстановление этих храмов. Процесс этот небыстрый и требующий больших временных и финансовых затрат. Но уже те перемены, которые произошли, изменили и саму территорию, начинающих пустеть деревень, и отношение к ней местных жителей, которые связывают с восстановлением храмов надежды на возрождение своих деревень. Вот, что они писали в письмах, адресованных фонду «Белый ирис»: «... Мы видим свое будущее, будущее наших детей, внуков и правнуков на этой просторной земле, рядом с восстановленными храмами. Верим, что проведение противоаварийных работ, спасение национального достояния от разрушения станет самым главным шагом в возрождении жизни на селе».

И надежды эти небезосновательны, т. к. уже сейчас в эти места из крупных городов переезжают семьи. В Загорье (Переслегино) многодетная семья Макаренко организовала фермерское хозяйство и производит на продажу крафтовые сыры, сваренные в собственной сыроварне. Через год после того, как сырное производство начало свою работу, фермеры узнали, что когда-то на территории их хозяйства работал сырный завод! Это совпадение не просто вдохновляет и придает силы, но и демонстрирует связь поколений, благодаря которой у села есть все шансы на новую жизнь.

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