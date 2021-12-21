Пытаются все просчитать: Почему Запад не отвергает предложения России о гарантиях безопасности

Во время совместных военных учений России и Китая "Морское взаимодействие" в Средиземном море. Фото: Xiong Libing, Zuma\TASS

Главной международной интригой остается возможный ответ Вашингтона и Брюсселя на переданные им Москвой проекты договоров о гарантиях безопасности. От него зависит, что может произойти в случае «решительного» отказа Запада от российских предложений. Пока, несмотря на визгливые требования «поставить русских на место», уже раздавшиеся с натовской галерки из Прибалтики и Польши, реакция американцев выжидательная. Инициативы, дескать, можно и обсудить, а первые шаги в этом диалоге уже делаются.

Вот и заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО, а теперь их черед обозначить свои озабоченности, тоже об этом - попробуем поговорить на предложенную вами тему. Поговорить, а не «потребовать» от России безоговорочно выполнить то-то и то-то. Значит, поняли, что, как ныне выражаются наши дипломаты, Москву уже просто «достали», и она готова действовать без политеса.

Тем более интересно попробовать понять, почему предложения, которые западные политики и эксперты называют не иначе как ультиматум, не отметены нашими партнерами, что называется, с порога. Пока прозвучали лишь строгие условия, как, например, от пресс-секретаря Белого дома Псаки: любые вопросы по безопасности будем рассматривать только с нашими союзниками в Европе. Это что, опять солировать будут голоса с галерки? В театре воинственная клака может сорвать представление, но в серьезной политике она всегда находится под контролем тех, кто принимает решения, а не берет голосом.

Напомним важное обстоятельство: проекты договоров были вручены американскому представителю именно в тот день, когда прошла подчеркнуто теплая беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. В дипломатии, говорят, даже цвет галстуков мужчин и форма броши женщин имеют немалый смысл. Здесь же этот смысл был откровенно подчеркнут, чтоб до всех дошло (галерка не в счет). И последовавшее заявление пресс-службы МИД Китая о том, что предложения России США и НАТО по гарантиям безопасности «способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов» не оставило никаких сомнений даже у самых непонятливых.

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в онлайн-формате 15 декабря 2021 г. Фото: REUTERS

А фактическая поддержка КНР российских предложений, четкость и радикальность которых вызвала на Западе настоящую оторопь, стоит многого. Ведь как выглядела стилистика отношений России с США и НАТО в последние годы? Настоящий гон, который стая псов устроила против медведя: сплошной лай, оскаленные морды, ожидания скорой разделки трофея… И тут за спиной медведя четко прорисовывается тигр с желтыми полосами. Сюжет охоты резко меняется.

Немало комментариев в эти дни по поводу того, а что же сделает Россия, если Запад решит прикинуться, что за него все решает Прибалтика? Действительно, наши предложения даже не просто очень серьезны, а по-настоящему суровы. Мы предупредили, что если не договоримся в предложенных форматах, то последствия для Запада наступят неотвратимо. Понятно, что такими словами не разбрасываются. Ставка сделана не на кон, а, очевидно, на всю игру.

Чтобы на этот счет совсем уж сомнений не оставалось, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов внес предельную ясность. Выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными. И образно пояснил: «Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав». А для тех, кто образную речь не понимает, отчеканил: Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.

Конечно, можно после этого ожидать нового приступа благородного гнева генсека НАТО, повторяющего, как органчик, что только альянс и желающая попасть в него страна решают, быть им вместе или нет. Нет разлучнице-Москве до этого абсолютно никакого дела! И нет у нее никакого права!

Нет смысла повторять озвучиваемые сейчас варианты того, что у Москвы есть, чтобы подобные истерики прекратить. Про ракеты в разных местах, подводные лодки с «Цирконами» и «Посейдонами» и много чего еще. Просто вспомним, как действовали Израиль и США, когда считали, что нехорошие страны создавали на своей территории угрожающие их интересам боевые потенциалы. Бомбили. Иногда, как Израиль, великодушно предупреждая, что такие-то объекты будут через час-другой подвергнуты атаке, чтобы люди могли их покинуть. Или, как чаще всего действовали США, не опускаясь до этих антимоний.

Вот просто допустим, что дошло до этого. Не договорились. К 2024 году Украина при помощи западных союзников собирается полностью обустроить три военно-морских базы для нужд НАТО. Для России это неприемлемо. Может она действовать так, как Израиль и США, в обеспечении своей безопасности? А почему нет? Запад уже сказал, что воевать за Киев не собирается. Но введет такие санкции против России, что ой-ой-ой. И никак не может понять очевидное: да просто нет таких санкций, которых бы сегодня боялась Москва. Иначе бы не делала таких предложений о гарантиях безопасности. Логика, тут, правда, запутанная: кто что вводит первый - они санкции или мы войска.

Но до этого лучше не доводить и все-таки договориться. Кстати, если американцы и их союзники заявляют, что Украине до членства в НАТО еще лет 10-15 ползти, то почему, для начала, не подписать договор на этот срок? А там посмотрим…

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