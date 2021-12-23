Проклятие сериала «Цыган»: Волонтир ослеп, Лучко потеряла любимого мужа, а Русланова доживала на даче

Клара Лучко и Михаил Волонтир. Фото: Кадр из фильма

В 1979 году на экраны вышел сериал «Цыган» Александра Бланка. Роман харизматичного Будулая (Михай Волонтир) и казачки Клавдии (Клара Лучко) заворожил советского зрителя: неужели так бывает? Даже артисты второстепенных ролей этого мини-сериала мгновенно стали звездами. Но судьба многих из них, как это часто бывает, сложилась крайне печально. «КП» представляет истории главных героев проекта.

Клара Лучко (Клавдия Пухлякова)

Одна из первых красавиц советского кино, украинка Клара Лучко помимо «Цыгана» имела массу звездных ролей («Молодая гвардия», «Кубанские казаки» и проч.) и Сталинскую премию.

Но именно цыганская сага стоит особняком. Послевоенная адаптация выросших и измотанных жизнью Ромео и Джульетты в исполнении Волонтира и Лучко была одной из любимых работ актрисы, воплотившей образ женщины в высшем ее проявлении - жертвенной, понимающей, спасающей и не жалеющей себя. А Клара Степановна знала, что это такое, не понаслышке. До «Цыгана» в 1965 году она потеряла первого мужа - актер Сергей Лукьянов скончался от четвертого по счету инфаркта. Душевную травму после ухода супруга Клара переживала вместе с дочкой Оксаной, сил на поддержание духа было немного. Актриса по-прежнему много снималась, фильмы выходили каждый год, но уже была сама не своей. Спасла Лучко встреча с журналистом «Известий» Дмитрием Мамлеевым. Он был старше на четыре года, как раз на время брака с ним и пришлись съемки «Цыгана», которые могли ударить по семейному благополучию. Но не ударили. Слухи остались слухами. Их называли родственными душами, Клара Степановна расцвела. Вместе они прожили 36 лет, но детей не имели. Несмотря на то, что в нулевые и десятые Лучко чувствовала себя бодрой и выглядела очень хорошо, в 2012 году, накануне 80-летия, актриса, накрывая стол к завтраку, вдруг упала замертво. Оторвался тромб.

- Ничего она не предчувствовала, - уверена дочь артистки. - Вот так вздохнула, руки развела и ушла в одну секунду.

Михаил (Михай) Волонтир

Исполнитель заглавной роли Будулая Романова - цыгана, потерявшего семью во время войны, опередил на кастинге самого Армена Джигарханяна и представителя цыганской династии Николая Сличенко из театра «Ромэн». С одной стороны, круто. С другой - он уже приходил в проект известным актером, блеснув в главной роли прапорщика ВДВ в боевике «В зоне особого внимания».

Но именно «Цыган» стал определяющей работой в карьере артиста. Актер родился в молдавском городе Бельцы и даже после свалившейся на него популярности не пожелал переезжать в Москву. Продолжил служить в родном Театре имени Василе Александри. Несмотря на сплетни про роман с Кларой Лучко, он всю жизнь был предан жене - Ефросинье Добындэ, с которой расписался в 26 лет.

Отпечаток боли цыгана наложился и на судьбу Волонтира. В 1985 году он еще раз появился в фильме «Возвращение Будулая» (продолжение «Цыгана»), а затем практически перестал сниматься. Сахарный диабет, которым страдал актер, дал побочные эффекты. Сильно садилось зрение, в фильме «Чандра» актер снимался почти вслепую - сценарий был напечатан огромными буквами, а читал он его с лупой.

Денег на качественную операцию у артиста не было. Он продал любимое дорогущее ружье, добавил денег от поклонников и лег на две сложные операции в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. После 80 лет у артиста выявили онкологию - лечиться опять было не на что, актерская пенсия была смехотворной, жене пришлось продать автомобиль и дом, чтобы попытаться спасти мужа. Но ничего не вышло: он ушел из жизни 15 сентября 2015 года в больнице и на руках у супруги, с которой прожил 57 лет.

Майя Булгакова (Лущилиха)

Мама Булгакова. Фото: Кадр из фильма

Майя Булгакова сыграла ушлую соседку главной героини, которая с самого начала все знала про судьбу мальчика Вани. До «Цыгана» артистка сыграла во множестве очень серьезных фильмов: «В огне брода нет», «Хождение по мукам», «Преступление и наказание» и «Крылья», за который получила приз лучшей актрисы страны 1966 года. Во время съемок в сериале артистка (и певица тоже - исполняла песни Эдит Пиаф одной из первых в СССР) была замужем за австрийским коммунистом Петером Добиасом, бросившим и родную землю, и семью ради незаурядной русской актрисы. Это был четвертый и последний муж Булгаковой.

Первый брак был скорострельным, студенческим - с оператором Анатолием Ниточкиным, затем она вышла за режиссера Алексея Габриловича, которому родила дочку. Но девочку Машу тот не признал. Заявил, что жена на самом деле родила от молодого режиссера Александра Сурина, мужа Галины Польских. Узнав об этом обвинении, Сурин и правда сделал Булгаковой предложение - и фактически удочерил ее Машу. Они начали жить вместе, но потом снова пришел Габрилович и вернул актрису в семью вместе с дочкой. Через год семья развалилась. В итоге счастье звезда «Цыгана» нашла с австрийцем - прожила с Добиасом почти 20 лет и трагически погибла в один год с его уходом, буквально через три месяца. 1 октября 1994 года Булгакова вместе с актрисой Любовью Соколовой отправилась на творческую встречу и попала в ДТП - машина влетела в столб. Обе женщины попали в реанимацию. И если Соколову через несколько недель выписали, Майю Григорьевну спасти не смогли. 7 октября она скончалась в результате тяжелейших травм.

Матлюба Алимова

Матлюба Алимова. Фото: Кадр из фильма

Восточная красавица окончила ВГИК и в 25 лет снялась в роли влюбленной в Будулая цыганки Насти. С развалом СССР ее почти перестали снимать, и Матлюба была вынуждена вернуться в родной Узбекистан.

Чтобы заработать на жизнь, реставрировала вышивки. Но в 2000-х снова вернулась в кино, снялась в нескольких фильмах и сериалах. В последние годы актриса обратилась к христианской вере и сейчас живет в монастыре. По ее словам, она ушла от мира из-за неудач в личной жизни.

Алексей Никульников (Ваня)

Алексей Никульников. Фото: Кадр из фильма

Актер, сыгравший потерянного сына главного героя в «Цыгане», дебютировал на экране в 8 лет. После съемок в «Возвращении Будулая» он окончил Школу-студию МХАТ, но на сцене не закрепился - подломила трагическая гибель сына. 10-летний Боря попал под электричку.

Жена Никульникова приняла постриг, а сам он улетел в Новую Зеландию.

- Побег помог пережить боль, - нехотя вспоминает 60-летний актер. - Я работал ведущим на русскоговорящем радио в удовольствие. А зарабатывал тем, что красил крыши, а вечером развозил еду из индийского ресторана. Я отработал свой билет и заработал обратный.

Алексей Никульников. Фото: Телеканал "Спас"

Затем актер устроился на рыболовецкое судно, ходил в Тихий океан ловить кальмаров. В конце 80-х вернулся на родину, стал сниматься в сериалах («Возвращение Мухтара», «Слепой») и играть в постановках Театра Станиславского, был кукловодом и закадровым голосом программы «Сам себе режиссер». Сейчас актер появляется на канале «Спас», пишет бардовские песни, которые исполняет на сольных концертах. Но в личной жизни, как и почти у всех артистов «Цыгана», получается не очень удачно. В 2005-м он женился на руководительнице кинофестиваля Елене Авакумовой, супруги прожили в браке счастливые 11 лет, после чего она скончалась от рака.

Нина Русланова (Катька-Аэропорт)

Нина Русланова. Фото: Кадр из фильма

Еще одна роскошная русская женщина «Цыгана» Нина Русланова сыграла бойкую и прямолинейную Екатерину Филипповну. Тоже ювелирное попадание в образ: сменившая пять детских домов в раннем возрасте Русланова (фамилия была присвоена инспектором), теперь кажется, что и не играла ничего вовсе.

По голосу ее стали опознавать на каждом углу и звали Катькой-Аэропорт. Русланова блестяще выступила в картинах «Короткие встречи» и «Тени исчезают в полдень», многие мужчины мечтали взять в жены такую колоритную женщину. Первым мужем актрисы стал юрист Геннадий Рудаков. Из-за врожденного порока сердца Руслановой запретили рожать.

- Они мне сказали, что не будут брать ответственность и принимать роды, - вспоминала артистка. - Тогда муж связался с нашими знакомыми, которые были врачами, и я уехала рожать к ним. Мне говорили, что нужно сделать выбор, кого спасать в случае, если роды пойдут не по плану. Я перед отъездом из дома даже бумажку какую-то подписала, что спасать нужно ребенка.

В 1976 году актриса все же родила дочь Олесю. А в 80-е выдала целую серию прекрасных работ: «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Валентин и Валентина». Потом начались 90-е. Муж актрисы потерял работу, находил деньги, где получалось. Сама Русланова снималась, так что жили, по сути, на ее зарплату. В итоге супруги расстались. Нина Ивановна честно признавалась, что дело в ее взрывном характере. Однако оператор Равкат Габитов смог подобрать ключик: они прожили в «гостевом» гражданском браке более 30 лет (она - в Москве, он - в Питере). В 2009 году актриса стала бабушкой - и в том же году пережила сердечный приступ. Последствия гипертонического криза удалось предотвратить. Однако в 2010 году Нине Ивановне пришлось сделать операцию на сердце - поставили митральный клапан. Через четыре года случился инсульт. В 2018 году - снова инфаркт. Восстановить речь и координацию удалось с трудом.

Последние годы актриса жила в загородном доме под присмотром дочери Олеси. Нина Ивановна умерла 21 ноября от коронавируса. Ей было 75 лет. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище столицы.