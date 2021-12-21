Борец Михаил Шишук утверждает, что хирург прооперировал ему не тот позвонок, и едва не оставил инвалидом

Михаил Шишук - неоднократный призер Чемпионатов Европы (второй справа). Фото: Личный архив

В Австрии хирург отрезал пациенту не ту ногу: болела правая, а медперсонал пометил левую; когда несчастный человек очнулся от наркоза, он умер от ужаса.

Подмосковный спортсмен Михаил Шишук из Ногинска, неоднократный призер Чемпионатов Европы по бразильскому джиу-джитсу, утверждает, что с ним произошло почти то же самое: доктор оперировал ему не тот позвонок.

- Я спортсмен с шести лет, - рассказывает Михаил, - и не скрываю: спина у меня убитая, в 2017-м уже пришлось оперироваться, в больнице имени Сеченова мне удалили грыжу позвонка в районе поясницы, поставили имплант. А этой весной опять заболело, стали неметь ноги. Пошел к тому же доктору, он сказал: «Теперь такая же проблема с позвонком прямо под оперированным, не беда, починим», - но период восстановления полгода, а выйти на ринг и участвовать в соревнованиях я смогу только через год. А мне 28, через год будет 29. Мой спорт до 30-ти…

То есть, не будем кривляться: Миша лишался последней возможности заработать.

Он обошел несколько клиник, и в «Клиническом госпитале на Яузе», по словам спортсмена, ему пообещали: «Через три дня вернешься к тренировкам!» Хирург Малахов Игорь Юрьевич утверждал: беда не с новым позвонком, а снова с тем, оперированным, его надо резать по второму разу.

Теперь Миша удивляется, как мог купиться:

- МРТ же четко показывала, что появилась новая грыжа, на новом месте! – а тогда был готов на все: собрал с родственников 624 тысячи рублей, оформился за операцию за день.

И… ему стало хуже.

- Приступил к легчайшим тренировкам по типу лечебной физкультуры - боль стала сильнее, до туалета мог дойти с трудом.

Миша заметался: «Как же так, вы обещали восстановление через две недели?!», - Малахов сначала успокаивал: «Тренироваться через боль, не останавливаться ни на минуту» (аудиозапись - в распоряжении сайта KP.ru), - потом перестал брать трубку.

Парень кинулся к другим специалистам: МРТ показала, что нетронутая грыжа увеличилась (Миша понял, что в результате операции нагрузка на нее изменилась, вот и расплющило), врач в Сеченовке едва сдерживался: «Кто вам позволил лезть в мой имплант?», - а в клинике на территории Бурденко просто предложили заменить оба спорных позвонка протезами. Миша сделал две блокады (обезболивающие уколы в позвоночник), надеясь выступить на них, – без пользы.

За новую операцию просили полтора миллиона, парень впал в депрессию.

- Звонит мне, - рассказывает Мишина мама Людмила, - и говорит: «Этот козел меня обманул, я инвалидом жить не буду».

Здесь первая часть Марлезонского балета под названием «Костяная спина» заканчивается, и начинается вторая: «Выбивание денег из клиники».

Медали чемпиона. Фото: Личный архив

ВЫБИВАНИЕ ДЕНЕГ ИЗ КЛИНИКИ

Людмила Шишук полетела из Минвод, где руководит управляющей компанией, на переговоры к главврачу «Клинического госпиталя на Яузе»: «Ваш доктор навредил и начал прятаться от Миши, мы требуем уволить его и вернуть деньги».

Здесь важное уточнение: документов, подтверждающих, что операция вызвала резкое ухудшение, у семьи Шишук нет, все врачи просто вздыхают и рекомендуют удалить-таки грыжу.

Но начальник Малахова неожиданно согласился с Людмилой: «Мы обязательно его уволим! В качестве компенсации предлагаем вам бесплатно прооперироваться у любого врача нашей клиники, у нас есть хорошие специалисты».

Женщина встала в позу: «Я вам больше не верю! Мы будем оперироваться только в Сеченова, у профессора, который однажды уже спас нас! У нас и дата операции назначена!» Назавтра ей позвонил помощник этого профессора: «Нам сообщили, что вы скандалисты, конфликтуете с хирургом, просим поискать другую клинику» (все разговоры приводим со слов Людмилы, часть у нее записаны).

- Я поняла, что нам не дадут прооперироваться в России, ведь, в случае успеха, это будет доказательством, что Малахов действовал неправильно. Я снова полетела в Москву, главврач «На Яузе»: «Заберите претензию – и мы вам устроим операцию в любой клинике, решим вопрос», - по бартеру или звонком…

Родители взяли кредит и отправили Мишу в Германию, а Людмила и в третий раз отправилась на переговоры. На этот раз гендиректор заявил, что врач не может быть уволен до окончания конфликта, что он пока отстранен от операций, и что клиника предлагает семье Шишук триста тысяч рублей.

- Тогда мы идем в суд!

- Мы в суде докажем, что Миша сам виноват: он самовольно начал тренировки, несмотря на запрет доктора (аудиозапись, находящаяся в распоряжении «КП», свидетельствует, что это, мягко говоря, неправда. - Ред.)…

Короче, обе стороны настроены биться, невзирая...

Иск уже в суде. Семья Шишук понимает, что врач не хотел нарочно искалечить Мишу, он чистосердечно ошибся – но пусть же вернет тогда 600 с лишним тысяч!

По закону о правах потребителя, исполнитель некачественной услуги (облегчения от лечения не наступило), возвращает полную ее стоимость, неустойку за каждый день просрочки, расходы по исправлению услуги в другом месте и моральный вред, все вместе - под четыре с половиной миллиона.

В случае победы это будет сенсация: до сих пор залечившие врачи часто не отвечали даже за смерти пациентов, а если подтвердится информация, что клиника выполняла операцию без лицензии, - уголовное дело.

Мишу прооперировали немцы, он снова может жить без боли.

Мама Людмила недоумевает:

- Ладно, мы не самые бедные люди, смогли оплатить повторное лечение за границей, кучу медицинских исследований, перелеты и юриста - а как быть тем, кто только-только наскреб на операцию, и она закончилась плачевно?

Р. S. Мы позвонили в «Клинический госпиталь на Яузе», чтобы узнать их точку зрения, но генеральный директор Антон Силин отказался от комментариев: «Без письменного разрешения пациентов я не имею права с вами беседовать... Ну и что, что вы звоните по их просьбе».