США в Донбассе хотят устроить провокацию в стиле «Белых касок»

Военные учения войск территориальной обороны Украины под Киевом. Фото: SERGEY DOLZHENKO, EPA/ТАСС

Это заявление тянуло бы на сенсацию, но узнаваемый американо-британский стиль слишком знаком, чтобы можно было от удивления ахнуть.

- Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман, Донецкой области, доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, - сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. - Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Авдеевка – город спутник Донецка. Прямо под ним, по «авдеевской промзоне», проходит линия разграничения, где позиции противоборствующих сторон иной раз находятся всего в сотне метров друг от друга. Красный Лиман (в 2016 году, к слову, в рамках декоммунизации он потерял первое слово в своем названии) находится в 30 километрах к северо-востоку от Славянска. В 2014 году там стоял один из гарнизонов ополчения. Это крупнейший железнодорожный узел востока Украины.

Вряд ли резервуары с «химией» предназначены для применения по Донецку и Луганску. Достаточно вспомнить события в Сирии, чтобы понять, что могли задумать американцы в Донбассе.

2013 год. Химическая провокация в районе Дамаска – в Восточной Гуте. Все мировое сообщество обвиняет Асада в применении запрещенных типов вооружения и готовится нанести сокрушительный удар по режиму. Тогда только усилиями российской дипломатии удалось предотвратить катастрофу, которая бы последовала за уничтожением военной инфраструктуры Сирии. Однако Дамаску пришлось уничтожить все запасы химоружия и заводы по его изготовлению.

2013 год, кадры с телами жертв химатаки в Восточной Гуте облетели весь мир. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2017 год. Кадры, снятые поддерживаемыми британцами «Белыми касками» с пострадавшими от отравляющих веществ детьми в Хан Шейхуне. Запад снова обвиняет Асада в применении то ли зарина, то ли хлора. Вокруг невыразительной воронки от авиабомбы суетятся «эксперты» в тапках без перчаток, которые делают однозначный вывод – виновен. Американцы наносят ракетный удар по правительственной авиабазе Шайрат. Спустя время, после освобождения Хан Шейхуна, в одном из подземных укрытий российские военные найдут доказательства инсценировки химатаки. А выброс ядовитых веществ произошел в результате детонации на фабрике боевиков «Хайят Тахрир аш-шам».

2017 год, распространяемые боевиками фотографии оказания помощи пострадавшим от химического оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2018 год. Снова «химическая атака» - в городе-спутнике Дамаска Думе. И снова рыдающие дети в приемном покое местной больнице. Западная коалиция наносит массированный удар по объектам по всей стране. После освобождения Думы я нахожу в ней тех детей, которые говорят, что никакой химической атаки не было, а за съемки ролика «Белые каски» расплатились с ними финиками.

Военкору "КП" Александру Коцу удалось пообщаться с невольными участниками провокации с мнимой химической атакой в Думе. Фото: Александр КОЦ

Один из героев репортажа, Хасан, на кадрах "Белых касок".

Эти же «Белые каски» после «российских бомбардировок» бегают по руинам и вытаскивают из-под бетона окровавленных детей и стариков. Идеальный инструмент для демонизации противника и выдачи визуальных «подтверждений» его «военных преступлений». Им даже Оскар давали на полном серьезе.

2018 год. Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденном пригороде Дамаска Думе. Фото: Александр КОЦ

И вот теперь мы видим, как эта технология перекочевала с Ближнего Востока в Восточную Европу. Запад понимает, что в отношениях с Россией по Украине он зашел в тупик. И нужно что-то экстраординарное, чтобы совершить прорыв. ЛДНР пока никем не признаны террористическими организациями – даже на Украине. Однако, если в прифронтовом городке и в глубоком украинском тылу одновременно рванут две химические бомбы, можно не сомневаться, что вину повесят на Луганск и Донецк. С соответствующими изменениями в статусе. Россия же превращается в страну, поддерживающую террористов.

Как минимум это повод отказаться от любых переговоров с Москвой по поводу гарантий безопасности со стороны НАТО. Как промежуточный вариант – заморозка «Северного потока-2». Как максимум – Запад развязывает себе руки в выборе военной помощи Украине.

Ну а России, как сказал сегодня Владимир Путин, отступать уже некуда.