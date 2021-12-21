«Комсомольская правда» совместно с друзьями из сети книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги флешмоба #ЧитайМама

Для поддержки и вдохновения всех читающих мам мы запустили флешмоб #ЧитайМама Фото: Shutterstock

Наша предновогодняя акция стартовала сразу после Дня Матери, который традиционно проводится в России в последнее воскресенье ноября. Мы знаем, как сложно порой молодым мамам найти время для чтения. Ведь что, как не книга, одновременно и лучший антистресс, и источник позитивных эмоций, и кладезь новых знаний. А как сближает семью совместное чтение!

Чтобы поддержать и вдохновить всех читающих мам, мы запустили флешмоб #ЧитайМама. На протяжении 20 дней мы получали со всех уголков нашей страны фотографии с красивыми книгами и прекрасными читающими мамами, и каждую неделю награждали трех победителей призами – самыми популярными и интересными книгами от Издательского Дома «Комсомольская правда» и наших друзей из сети книжных магазинов.

20 декабря на своей странице Инстаграм мы подвели итоги флешмоба #ЧитайМама и наградили последних победителей. Мы благодарим всех, кто принял участие в этой акции!

Читайте книги, а мы, со своей стороны, будем держать вас в курсе самых интересных, новых и полезных книг!

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