Пострадавших нет, эвакуировали 486 человек: МЧС ликвидирует пожар в казарме войсковой части в Новой Москве

По предварительной информации, горят два этажа казармы в Новой Москве.

Пожарные проверяют информацию о возгорании в казарме войсковой части в Новой Москве. Данные появились от очевидцев поселка Мосрентген, которые сняли видео с дымящимся зданием казармы. По предварительной информации, горят два этажа - седьмой и восьмой.

В экстренных службах города говорят, что сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген поступило в МЧС. По пути следования пожарные увидели черный дым.

- По нашей информации, пожар возник в лифтовой шахте между 7 и 8 этажами. Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров, - рассказали в экстренных службах.

- Там были люди?

- Эвакуация проходила. Всех солдат вывели. К казарме следуют спасатели.

Тем временем в соцсетях Мосрентгена обсуждают наличие пожарных машин.

- У нас разве в части нет пожарных машин? - написала Елена М.

- Вроде должны быть, - ответил Николай Л.

Тем временем в экстренных службах заявили, что площадь пожара в казарме войсковой части увеличилась до 120 квадратных метров.

- Заявка о загорании в здании в поселение Мосрентген поступило в 15.01. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты. Силы и средства московского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте, пострадавших нет, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели вывели из здания 486 человек, все они переведены в соседнюю казарму.

В Мосрентгене находится пункт постоянной дислокации 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады. Подразделение расположено по адресу Проектируемый проезд №139. Оно входит в состав Западного военного округа и может вести боевые действия, как самостоятельно, так и в составе других частей, контактируя с разными родами войск.

Обновление:

- В 16.41 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.