Пострадавших нет, эвакуировали 486 человек: МЧС ликвидирует пожар в казарме войсковой части в Новой Москве

По предварительной информации, горят два этажа казармы в Новой Москве.
Пожарные проверяют информацию о возгорании в казарме войсковой части в Новой Москве. Данные появились от очевидцев поселка Мосрентген, которые сняли видео с дымящимся зданием казармы. По предварительной информации, горят два этажа - седьмой и восьмой.
В экстренных службах города говорят, что сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген поступило в МЧС. По пути следования пожарные увидели черный дым.
- По нашей информации, пожар возник в лифтовой шахте между 7 и 8 этажами. Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров, - рассказали в экстренных службах.
- Там были люди?
- Эвакуация проходила. Всех солдат вывели. К казарме следуют спасатели.
Тем временем в соцсетях Мосрентгена обсуждают наличие пожарных машин.
- У нас разве в части нет пожарных машин? - написала Елена М.
- Вроде должны быть, - ответил Николай Л.
Тем временем в экстренных службах заявили, что площадь пожара в казарме войсковой части увеличилась до 120 квадратных метров.
- Заявка о загорании в здании в поселение Мосрентген поступило в 15.01. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты. Силы и средства московского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте, пострадавших нет, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.
Спасатели вывели из здания 486 человек, все они переведены в соседнюю казарму.
В Мосрентгене находится пункт постоянной дислокации 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады. Подразделение расположено по адресу Проектируемый проезд №139. Оно входит в состав Западного военного округа и может вести боевые действия, как самостоятельно, так и в составе других частей, контактируя с разными родами войск.
Обновление:
- В 16.41 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.