Добромобили ГАЗель NN доставят подарки благотворительным фондам

Дистрибьютор «Группы ГАЗ» – ГК «Современные транспортные технологии» в дни новогодних праздников проводит благотворительную акцию «Добромобиль ГАЗель NN». По городам России будут разъезжать 68 «Добромобилей», доставляя новогодние подарки тем, кто в них особенно нуждается. Акция проводится совместно с проектом «800 добрых дел» при поддержке дилерских центров марки ГАЗ по всей стране.

Идея запустить в России новогодние автомобили с подарками появилась в Нижнем Новгороде. В этом году город отмечает 800-летие своего основания, и к юбилейной дате в нем появилась платформа «800 добрых дел». Она объединила всех неравнодушных людей, готовых помогать другим. Группа компаний «Современные транспортные технологии» - генеральный дистрибьютор марки ГАЗ – решила поддержать добрую инициативу и провести акцию не только в Нижнем Новгороде, но и по всей стране.

- Юбилейный год 800-летия нашего родного Нижнего Новгорода стал знаковым для всех нас, - отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков. - Достойным завершением года станет помощь в организации полезного и нужного дела. Наши партнеры из дилерской сети со всей России с готовностью откликнулись и поддержали нашу идею с «Добромобилем». Ежедневно коммерческие автомобили «ГАЗ» помогают бизнесу, приносят пользу, доставляют товары, а в эти праздничные дни станут добрыми волшебниками, которые свяжут тех, кто готов делиться теплом и радостью, с теми, кто их ждёт. Мы верим в то, что надо помогать друг другу, не быть равнодушными, поэтому и сами отправляем подарки, и предлагаем всем начать новый год с добрых дел.

Благодаря широкой сети дилерских центров марки ГАЗ акция получила всероссийский охват. «Добромобили» будут курсировать в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Самаре, Калининграде Владивостоке, Красноярске, Ульяновске, Тюмени, Казани, Екатеринбурге, Абакане, Челябинске Иркутске, Чите, Барнауле, Омске, Томске, Нижневартовске, Ижевске, Челябинске, Липецке, Рязани, Улан-Удэ, Брянске, Владимире, Туле, Пензе и в других городах России.

Акция проводится в два этапа. С 16 по 30 декабря «Добромобили» будут собирать подарки, предоставленные крупными предприятиями и организациями. В новогодние праздники оказать помощь смогут все желающие: подарки будут приниматься в официальных дилерских центрах ГАЗ и в общественных городских пространствах. В конце новогодних каникул «Добромобили» отвезут собранные презенты в благотворительные фонды, которые передадут их своим подопечным.

Автомобили, выпускаемые Горьковским автозаводом, не раз участвовали в добрых делах и волонтерских проектах. В начале пандемии нижегородский автозавод по инициативе своих сотрудников и молодежных советов предприятия запустил масштабную благотворительную акцию «ГАЗ помогает». Проект, созданный для помощи социальным и медицинским учреждениям, благотворительным фондам и ветеранским организациям, поддержал общественный деятель Олег Дерипаска. Было выделено 200 автомобилей, на которых в период самоизоляции развозили продукты и предметы первой необходимости всем нуждающимся в помощи. Нижегородский завод также передал более двух миллионов защитных масок, респираторов и комплектов медицинской спецодежды в больницы и социальные учреждения. Кроме того, ГАЗ приобрел современное оборудование для лечения тяжелобольных пациентов и подарил их медицинским клиникам.