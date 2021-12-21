Очень напоминает грипп: Мурашко назвал основные симптомы при заболевании «омикрон» штаммом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В России выявлен 41 случай заражения «омикрон» штаммом коронавируса. Все больные находятся в стационаре. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с СOVID-19 во вторник.

- На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет, - заметила Попова.

Как рассказал премьер Михаил Мишустин, правительство выделит эпидемиологам более 90 млн.рублей на изучение циркулирующих штаммов коронавируса, в том числе «омикрона».

- Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, - заявил Мишустин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания при «омикрон» штамме. Это першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой и мышечные боли (миалгия). Общие симптомы сходны с течением гриппа.

Мишустин поручил Минздраву иметь достаточный запас больничных коек в новогодние праздники для пациентов с коронавирусом. Сейчас медицинскую помощь получают 634 тысячи пациентов с коронавирусом. Из них в больницах лечатся 138 тысяч человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 4400 человек.

Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам 10 млрд.руб. на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших ковидом. Речь, в частности, идет об аппаратах рентгена. Деньги получат 54 региона.

Премьер также потребовал от регионов не снижать объемы тестирования на коронавирус и попросил Мурашко доложить о темпах вакцинации.

- На сегодняшний день вакцин в достаточном количестве, всего провакцинировано первым компонентом почти 76 млн. граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 млн. человек, - доложил глава Минздрава.

Еще 10 млн. россиян прошли ревакцинацию от коронавируса. Как рассказал Мурашко, по результатам исследований, повторная вакцинация «Спутником лайт» с сочетании с прививкой «Спутником V» эффективна применительно к штамму «омикрон». Он напомнил, что ревакцинацию стоит пройти через 6 месяцев после вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с ковидом в столице. По его словам, число заболеваний уменьшилось на 2/3 по сравнению с прошлым пиком в ноябре.

- Ситуация спокойная, - заверил градоначальник.

Запас больничного коечного фонда в Москве составляет 46% (в среднем по России -26%).

Собянин посоветовал главам других регионов по примеру столицы не выводить коечный фонд на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Собянин также сообщил, что в новогодние праздники в столице сохранятся все ограничения по проходу с QR-кодами.