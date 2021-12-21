56 ракет на двоих — Путин принял новые атомные подлодки

Мероприятие приема атомных ракетных крейсеров в состав флота прошло по видеосвязи. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Мероприятие приема атомных ракетных крейсеров в состав флота прошло по видеосвязи. Владимир Путин произнес речь из Москвы, а сами подлодки сейчас находятся в Северодвинске.

- Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам, - рассказал президент.

Обе субмарины будут служить в Тихоокеанском флоте. Подлодки стали первыми кораблями свои проектов. По программе вооружений флот получит еще пять ракетоносцев «Борей-А» (Князь Олег) и шесть «Ясеней-М» (Новосибирск).

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Подлодка «Князь Олег» была заложена в 2014 году и спущена на воду в 2020-м. В октябре корабль успешно запустил ракету «Булава» из Белого моря на Камчатку. От первых трех ракетоносцев проекта "Борей" субмарина отличается меньшей шумностью, лучшей управляемостью и системами управления оружием. Крейсер несет 16 ракет «Булава».

«Новосибирск» заложили в 2013 году и спустили на воду в 2019-м. Основное оружие корабля: ракеты 40 ракет «Калибр» и 35 «Ониксов».