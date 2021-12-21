Путин утвердил расширенные полномочия полиции

В законе четко прописано, что полицейский в первую очередь обеспечивает не личную безопасность отдельного гражданина, а прежде всего действует в интересах всего общества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции, который ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации. А до этого документ был опубликован на официальном портале правовой информации и прошел все этапы обсуждения экспертным сообществом.

Согласно новым поправкам, полицейские получили право досматривать во время оцепления места происшествия имущество граждан техническим средствами и вскрывать припаркованные машины если существует угроза теракта, если в салоне закрыт беспомощный человек или ребенок, за рулем находится преступник.

Они смогут без ограничений проникать в квартиры и дома, на территорию земельных участков и промышленных предприятий если есть данные, что там происходит или произошло преступление, хранятся запрещенные вещества или предметы. Во время задержания полицейские имеют право сначала действовать, а "после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий" уже представляться подозреваемому в преступлении.

Именно так 20 сентября в Пермском университете вел себя младший лейтенант полиции Константин Калинин: прибежал на звуки выстрелов, меткими выстрелами ранил Тимура Бекмансурова, который уже 30 выстрелами убил 6 и ранил более 40 человек. На момент ранения у убийцы оставалось еще 75 патронов. Именно столько еще могло пострадать учащихся. Но его планам помешали решительные действия полицейского. Преступник тоже остался жить, правда в суд его теперь привозят с ампутированной ногой.

В законе четко прописано, что полицейский в первую очередь обеспечивает не личную безопасность отдельного гражданина, а прежде всего действует в интересах всего общества. Но это вовсе не значит, что полицейскому дозволено все. Действия самих полицейских находится под контролем отделов собственной безопасности, улице их контролируют видеорегистраторы, видеокамеры, действия служащих проверяются прокуратурой и Следственным комитетом.

В случае вскрытия машины или квартиры сотрудник полиции обязан составить отчет, одну копию которого должен в течение суток направить в местную прокуратуру, а другую владельцу объекта. Правоохранитель обязан предпринять все меры для того, чтобы сберечь чужое имущество.

О необходимости редакции "Закона о полиции" в МВД России заговорили в 2016 году, так как он не менялся более 10 лет.