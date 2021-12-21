Клиент оспорил решение букмекерской компании и получил более 19,5 млн рублей

Соответствующие запросы участники пари направляли экспертам информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

Размер самой крупной единоразово возвращенной суммы составил 19,7 млн рублей. Сумма была возвращена российской букмекерской компанией в результате рассмотрения обращения, поступившего от клиента через службу поддержки «Рейтинга Букмекеров».

По данным «Рейтинга Букмекеров», количество подобных обращений постоянно растет — с 1,6 тыс. в 2015 году до 8,6 тыс. за неполный 2021-й, что можно объяснить расширением аудитории игроков на ставках.

С каждым годом увеличивается и общая сумма, возвращаемая клиентам БК: если в 2015 году при содействии «Рейтинга Букмекеров» им удалось вернуть 20,65 млн рублей, то за 5 лет этот показатель вырос почти в 15 раз.

Как работает арбитраж

Самый простой способ решить спор с букмекером на начальном этапе — заполнить форму для жалобы на портале «РБ».

«Мы оперативно публикуем обращения игроков, направляем их БК и ждем ответа. Нередко букмекеры сами понимают, где ошиблись, и всё исправляют. Более сложные случаи мы разбираем исходя из наших критериев оценки. Последние — это не калька с правил какого-либо букмекера, они не базируются на требованиях законодательства.

Также в обзоре каждой компании на „РБ“ есть раздел со всеми поступавшими на нее жалобами. Любой желающий может ознакомиться с ними и решить, играть в этой конторе или нет. Итоги рассмотрения жалоб мы учитываем и в рейтинге надежности. Этот инструмент в большей степени может быть полезен профессиональным игрокам», — отметил руководитель службы поддержки портала «Рейтинг Букмекеров» Алексей Буркасов.