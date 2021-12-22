Анекдоты: Женщины измеряют свой вес в килоДрамах

- Куда поедем отдыхать, дорогой?

- Судя по деньгам, дорогая, мы не устали.

* * *

Маша поела селедки и запила молоком, сказав при этом:

- А мне ничего не будет, у меня папа - депутат.

* * *

- Предположим, адрес совпал, ключ подошел, мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что Надя - это не ваша Галя?!

- Так она в маске была!

* * *

- Как вы относитесь к тому, что ваш муж бегает за молодыми девушками?

- Да нормально отношусь. Вот моя собака постоянно бегает за машинами, но это же не значит, что если она их догонит, то сядет за руль...

* * *

Сегодня меня не пустили в автобус, потому что я не вакцинирован.

Да и черт с ними, пусть ищут себе нового водителя.

* * *

- Доктор, при таком диагнозе, как у меня, надежда есть?

- Надежда? Есть... Шансов нет.

* * *

- Сегодня я понял, что такое ремонт.

- И что это?

- Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.

* * *

Маленькая викторина.

Если депутат во вторник утром вышел из дома, поскользнулся на нерасчищенном тротуаре, упал и сломал ногу, что он запретит?

А. Тротуары.

Б. Ноги.

В. Вторники.

Г. Выходить из дома.

* * *

Купили внучке домик для Барби, принесли домой, распаковали, а там на первом этаже уже «Пятерочка».

* * *

Это сейчас я олигарх, а в девяностые, стыдно признаться, работал.

* * *

Едва ли есть более эпохальная битва, чем схватка в поликлинике «Я записан на время!» против «Тут живая очередь!!!».

* * *

Жарко. Но жрать охота. Достал курицу, яйцо, помидор. Чувствую, чего-то не хватает.

Зашел на YоuТubе, включил звуки плацкартного вагона. Ем.

* * *

- Петрович, ты машину новую купил? Ты же сторож в зоопарке. Откуда у тебя деньги?

- Откуда, откуда… От верблюда…

- Кстати, а где верблюд?!