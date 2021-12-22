Анекдоты: Женщины измеряют свой вес в килоДрамах

- Куда поедем отдыхать, дорогой?
- Судя по деньгам, дорогая, мы не устали.
* * *
Маша поела селедки и запила молоком, сказав при этом:
- А мне ничего не будет, у меня папа - депутат.
* * *
- Предположим, адрес совпал, ключ подошел, мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что Надя - это не ваша Галя?!
- Так она в маске была!
* * *
- Как вы относитесь к тому, что ваш муж бегает за молодыми девушками?
- Да нормально отношусь. Вот моя собака постоянно бегает за машинами, но это же не значит, что если она их догонит, то сядет за руль...
* * *
Сегодня меня не пустили в автобус, потому что я не вакцинирован.
Да и черт с ними, пусть ищут себе нового водителя.
* * *
- Доктор, при таком диагнозе, как у меня, надежда есть?
- Надежда? Есть... Шансов нет.
* * *
- Сегодня я понял, что такое ремонт.
- И что это?
- Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.
* * *
Маленькая викторина.
Если депутат во вторник утром вышел из дома, поскользнулся на нерасчищенном тротуаре, упал и сломал ногу, что он запретит?
А. Тротуары.
Б. Ноги.
В. Вторники.
Г. Выходить из дома.
* * *
Купили внучке домик для Барби, принесли домой, распаковали, а там на первом этаже уже «Пятерочка».
* * *
Это сейчас я олигарх, а в девяностые, стыдно признаться, работал.
* * *
Едва ли есть более эпохальная битва, чем схватка в поликлинике «Я записан на время!» против «Тут живая очередь!!!».
* * *
Жарко. Но жрать охота. Достал курицу, яйцо, помидор. Чувствую, чего-то не хватает.
Зашел на YоuТubе, включил звуки плацкартного вагона. Ем.
* * *
- Петрович, ты машину новую купил? Ты же сторож в зоопарке. Откуда у тебя деньги?
- Откуда, откуда… От верблюда…
- Кстати, а где верблюд?!