Первые профессии звезд: Маникюрша Ивлеева и инженер Гудков

Настя Ивлеева Фото: СОЦСЕТИ

Наше время, как никакое другое, богато историями успеха. Вот вроде жил себе человек, занимался самыми обычными делами, раз - и его фамилия уже в списке миллионеров, а на фото в соцсетях он машет рукой из частного самолета, пьет шампанское и гладит дорогущую собачонку.

Ничто так не раздражает, как история чужого успеха. Все эти «американские мечты» кажутся чем-то надуманным и всегда заставляют думать, что «что-то тут нечисто». А может, мы просто разучились верить в чудеса? Может, правы все эти коучи и надо просто верить в себя и переть как танк? Десятки и сотни современных Золушек обоих полов взлетали на вершины рейтингов благосостояния. Чем не рождественские рассказы?

Маникюрша Настя Ивлеева

После школы в родной деревне Разметелево (Ленинградская область) веснушчатая Настя Ивлеева хотела быть ближе к звездам, но в космонавтику не пошла, а отправилась в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет рекламы и связи с общественностью. Через два года поняла, что это совсем не то, о чем можно мечтать.

Настя начала работать: сперва в салоне маникюра в деревне Колтуши (Ленобласть) вместе с сестрой Марией - иногда приходилось обедать одним сникерсом на двоих, затем - рывок в карьере. Она стала хостес (менеджер, который принимает гостей) в ночном клубе Петербурга «Лак» (зарабатывала в 2013 - 2014 годах порядка 100 тысяч рублей в месяц), потом переехала в Москву, пошла в Школу телевидения «Останкино», оплачивать которую помогала работа менеджером автосалона.

Ну а затем расцвела эра Инстаграма. Настя сперва продвигала там спортивную тематику, затем начала снимать юмористические видео, сниматься в ютуб-шоу, стала ведущей шоу «Можно все» («Ю») и «Орел и решка» («Пятница!»), а теперь у нее 19 миллионов подписчиков в Инстаграме и, как следствие, первое место в списке Forbes самых богатых блогеров России с годовым доходом 2,7 миллиона долларов (200 миллионов рублей).

Хористка Клава Кока

Клава Кока Фото: СОЦСЕТИ

Клавдия Высокова из Екатеринбурга мечтала петь. Именно поэтому прорвалась в основной состав городского джазового хора, с которым колесила по стране. Потом девушка выступила в телешоу «Фактор А», где Алла Пугачева отметила «изюминку» в вокале Клавы. Высокова начала выпускать песни под псевдонимом Клава Кока. С ТВ так и не клеилось: в шоу «Главная сцена» в 2015 году ее завернули - судьи посоветовали ей петь для друзей и родителей. Девушка пошла поступать во ВГИК, не добрала балла и отнесла документы в Академию народного хозяйства, где окончила факультет госслужбы и управления. «Когда-нибудь диплом пригодится», - считает Клава.

После учебы девушка стала выкладывать в сеть клипы, ставшие популярными (только «Краш» набрал 215 миллионов просмотров). Стала ведущей «Орла и решки», собирает стадионы и входит в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет.

Ревизор бумажек Елены Летучей

Елена Летучая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эффектная блондинка Елена Летучая родилась в Ярославле, а жила в Сибири и на Дальнем Востоке, где родители строили БАМ. После окончила школу в Тынде, училась в Благовещенском финансово-экономическом колледже.

- Мой первый выход на сцену произошел, когда меня от нашей группы выдвинули на конкурс красоты, - вспоминала Летучая. - Тогда была очень популярна Линда с песней «Мало огня». На финальном выступлении я ее переделала: «Мало-мало-мало-мало-мало ума! Я хочу еще немного больше!..».

А еще Елена пять лет всерьез занималась фигурным катанием - и могла пойти по этой дорожке. Но не случилось. После колледжа девушка работала финансистом и в дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги ОАО «РЖД».

- Пока сидела в кабинете «от звонка до звонка», мне казалось, что жизнь проходит мимо, - сокрушалась Летучая. - Случайно увидела объявление о приеме в Школу телевидения «Останкино». Сняв свой первый сюжет, поняла, что хочу заниматься журналистикой. Ушла в никуда, целый год не могла найти работу - на телевидение сложно устроиться без опыта и связей. Чем только не занималась: расшифровывала интервью, была редактором и автором программ. Зато теперь телевизионное производство знаю изнутри и могу заменить в нем любой винтик, если что.

Елену взяли на Первый канал в студию спецпроектов («Пусть говорят», «Сегодня вечером»), потом перешла на MTV и «Пятницу!», где прошла кастинг в «Ревизорро». А этом году Летучая стала худруком Высшей школы телевидения «Останкино», с которой начинала.

Инженер Александр Гудков

Александр Гудков Фото: СОЦСЕТИ

Экстравагантный артист прославился благодаря КВН: там он собрал и возглавил команду «Федор Двинятин». После был проект Comedy Woman, счастливое попадание в «Вечерний Ургант», а теперь Саша, называющий себя «странным», пишет сценарии и снимает клипы для всего российского шоу-бизнеса в диапазоне от Филиппа Киркорова и Димы Билана до «Ленинграда» и Little Big.

А мог работать инженером. Технологом-материаловедом! Гудков учился в МАТИ (теперь Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского), потому что было интересно.

- Я заканчивал вуз по специальности «материаловедение» - мне просто нравилось заниматься изучением свойств материалов, - говорил Гудков. - Поступил туда наперекор маме, которая хотела, чтобы я стал юристом или экономистом. И я ни в коем случае не жалею, что овладел технической специальностью, мне нравилось учиться. Сейчас мое мнение - рабочие профессии важнее всех модных и престижных.

Стюардесса по имени Zivert

Zivert Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Сытник, больше известная как Zivert (Life, «Сияй», «Паруса»), одна из самых популярных певиц в России и СНГ, начинала ВИП-стюардессой.

Сразу после школы Юля немного отучилась на модельера, но потом забросила это дело (нечем было платить за дорогую учебу) и отправилась туда, где романтично и живописно - в небо (злые языки говорят, что Zivert танцевала в клубах, как девушка гоу-гоу, но артистка опровергает это). Стюардессой. Красивые облака, разные города и страны, разнообразие лиц на борту, что может быть прекраснее для молодой и привлекательной девушки? Ее сразу взяли в «Аэрофлот», где Юля довольно быстро перешла из рядовых сотрудников в бизнес-авиацию.

- Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц, - вспоминала она. - Я получала в небе по 80 тысяч. Я шла туда с пониманием того, что эта работа не навсегда. В какой-то момент мне стали тяжело даваться перелеты, и путешествия перестали приносить радость. Также стало приходить понимание того, что у тебя совсем отсутствует земная жизнь, что ты существуешь отдельно от нее, от своих друзей и родственников, и меня стало накрывать чувство одиночества. В какой-то момент моя душа захотела творческого порыва, потому что каждый день ты с зализанным пучком, с бесцветным лаком для ногтей и в одной и той же форме. Душа требовала набить татуировки, покраситься в малиновый цвет, вставить кольцо в нос. Когда я ушла с работы, то ощутила легкость, творческий полет.

Юлия начала петь, продвигая себя в сети интернета, так и стала той самой Zivert.

Стюардесса по имени Zivert

Юлия Сытник, больше известная как Zivert (Life, «Сияй», «Паруса»), одна из самых популярных певиц в России и СНГ, начинала ВИП-стюардессой.

Сразу после школы Юля немного отучилась на модельера, но потом забросила это дело (нечем было платить за дорогую учебу) и отправилась туда, где романтично и живописно - в небо (злые языки говорят, что Zivert танцевала в клубах, как девушка гоу-гоу, но артистка опровергает это). Стюардессой. Красивые облака, разные города и страны, разнообразие лиц на борту, что может быть прекраснее для молодой и привлекательной девушки? Ее сразу взяли в «Аэрофлот», где Юля довольно быстро перешла из рядовых сотрудников в бизнес-авиацию.

- Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц, - вспоминала она. - Я получала в небе по 80 тысяч. Я шла туда с пониманием того, что эта работа не навсегда. В какой-то момент мне стали тяжело даваться перелеты, и путешествия перестали приносить радость. Также стало приходить понимание того, что у тебя совсем отсутствует земная жизнь, что ты существуешь отдельно от нее, от своих друзей и родственников, и меня стало накрывать чувство одиночества. В какой-то момент моя душа захотела творческого порыва, потому что каждый день ты с зализанным пучком, с бесцветным лаком для ногтей и в одной и той же форме. Душа требовала набить татуировки, покраситься в малиновый цвет, вставить кольцо в нос. Когда я ушла с работы, то ощутила легкость, творческий полет.

Юлия начала петь, продвигая себя в сети интернета, так и стала той самой Zivert.