Вопрос дня: Какой вопрос вы бы задали Путину?

Людмила Корнакова с внучкой Евой наряжали елку и смотрели трансляцию пресс-конференции президента-2020 в селе Смоленка Забайкальского края. Их пожелания сбылись... Фото: Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ/РИА Новости

Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат Госдумы:

- Хочу услышать, когда из ямы демографической выберемся? Да, есть нацпроект «Демография». Но не пора ли от слов о великой роли российского народа перейти к делу: объявить программу репатриации - возвращения россиян из других стран? Это не программа переселения. Программа репатриации дает полную социализацию, а не только деньги на переезд и помощь в трудоустройстве.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель генсека ООН:

- Спросил бы про наши взаимоотношения со странами НАТО. Меня волнует проблема расширения альянса. Насколько мы можем этому препятствовать?

Олег СИРОТА, сыровар:

- Поинтересовался бы, почему не разобрались с колхозными паями? И с людьми, скупившими колхозные земли. Почему до сих пор нет действенного механизма по передаче земель тем, кто использует их эффективно? Нужна госпрограмма по вводу земли в оборот.

Андрей ГОЛОВАТЮК, член президиума «Офицеров России»:

- О благосостоянии народа. Когда повысят зарплаты, пенсии и прекратят повышение цен? Почему цены растут, а зарплаты - нет?

Екатерина ЛАХОВА, глава «Союза женщин России»:

- Узнала бы у президента, коснется ли цифровизация не только учреждений правительства и парламента, но и всего гражданского общества? Да, «Женщины России» заключили договор с правительством - и наш портал будет работать при поддержке власти. Но хотелось бы, чтобы это было распространено на все общественные организации.

Юрий СЫТНИК, заслуженный пилот России:

- Когда мы увидим настоящую национальную валюту и когда будет действовать настоящий Национальный банк? Ведь сейчас слишком тесная привязка к доллару и к Федеральной резервной системе.

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава движения «Движение автомобилистов России»:

- У меня как у гражданина России нет вопросов к президенту РФ - мне все ясно.