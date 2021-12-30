«Новогодняя маска»: главное шоу страны в самую волшебную ночь на НТВ

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

На одной сцене соберутся спортсмены, певцы, актёры и комедианты, но самое главное, что их личности традиционно будут скрыты под невероятными масками.

«31 декабря прошлого года случилось настоящее новогоднее чудо: нам впервые за многие годы удалось потеснить двух традиционных лидеров праздничного эфира. В новогоднюю ночь наша «Маска» продолжила ставить рекорды и вновь стала одним из главных эфирных событий, - рассказывает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. - Как и в прошлом году, мы решили сделать зрителям НТВ подарок на Новый год и вновь выпустить специальный выпуск главного шоу последнего десятилетия – «Новогоднюю Маску». Мы подготовили нечто невероятное: дуэты, которые зрители увидят в новогоднюю ночь, уверены, всех поразят. Одним словом, в этом году на НТВ вновь будет настоящая музыкальная феерия. И, встретив Новый год с нами, вы встретите 2022 в отличном настроении!».

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В самую волшебную ночь в году на сцену главного шоу страны выйдут 10 абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска: Ёжик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Ёлочная игрушка, Новогодняя ёлка и Санта Клаус.

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Создатели масок приложили немало усилий для того, чтобы вновь удивить телезрителей. Так, например, на создание костюма Ёлочной игрушки ушло более 800 новогодних шаров, что сделало её самой тяжелой маской – вес костюма достиг рекордной отметки в 35 килограмм. А всего на костюмы ушло более миллиона жемчужных бусин, сотни тысяч кристаллов Сваровски и несколько килограмм сусального золота. А всё для того, чтобы герои программы сверкали ярче любых бриллиантов. Кто скрывается под такими красивыми и сложными костюмами, зрители НТВ узнают в новогоднюю ночь.

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Работать с новогодними костюмами всегда крайне сложно, потому что многие идеи для них уже неоднократно использовались. Мы устраивали мозговой штурм и думали, что ещё может лечь в основу костюма – Льдинка, Мандарин, Ёлочная игрушка... Изначально вариантов костюмов для проекта было очень много, но в итоге масками стала примерно половина. Каждый костюм продумывался до мелочей, и, если на этапе идеи он получался интересным, мы продолжали работу над ним. Если в процессе создания костюма мы понимали, что что-то не получается технологически или участнику будет в нём некомфортно - от него отказывались, - рассказывает генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачёва, - Новые костюмы мы начали готовить ещё в августе. Для этого Нового года получились какие-то невероятные костюмы, вообще ни на что не похожие. Например, Льдинка будет светиться, но я не хочу пока раскрывать все секреты, пусть это будет сюрпризом. В этом году у нас 10 новых новогодних масок, помимо этого у нас ещё 14 участников из второго сезона и 4 участника из первого, то есть на площадке будет 28 масок».

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Я был безумно рад вновь оказаться в обличье Носорога и очень этого ждал, - делится участник второго сезона Кирилл Туриченко, - Когда шли репетиции перед съёмками, я специально приезжал пораньше и прям требовал, чтобы меня скорее переодели. Я в таком огромном эмоциональном кайфе, потому что я очень скучал по Носорогу, по сцене шоу «Маска», по зрителям и этим прекрасным ощущениям, которые испытываешь на проекте. Я думаю, что «Новогоднюю Маску» должны смотреть все, потому что это самый яркий, самый вокальный, самый непредсказуемый, самый увлекательный проект на российском телевидении. И это самое сказочное шоу для всей семьи, в которую вы окунетесь в самую волшебную ночь в году».

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Непревзойдённое жюри проекта не только будет отгадывать новых участников, но и выйдет на сцену, чтобы исполнить фантастические номера — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва и ведущий шоу Вячеслав Макаров приготовили немало сюрпризов.

«В «Новогодней Маске» я не только сижу в жюри, но и выступаю. У меня будет несколько номеров. Все секреты раскрывать не буду, но расскажу, что одну из песен мы поем вместе с Филиппом Киркоровым. У нас очень красивый номер: дизайнеры специально сконструировали для меня невероятный костюм – полупрозрачный комбинезон с гигантскими обнимающими меня белыми крыльями. Правильно закрепить крылья было тоже непросто, а они еще и оказались довольно тяжелыми. Но мы справились, и это точно того стоило», - рассказывает Валерия.

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«В эту новогоднюю ночь зрителей ждут выступления членов жюри, артистов из двух предыдущих сезонов «Маски», а также целых десять новых масок. Кстати, в нашей «угадайке» интуиция снова меня не подводит – узнаю многих. «Новогодняя Маска» – это весело, необычно, креативно. Это на сто процентов моё шоу. Знаете, каждому артисту важно найти свою роль – в театре, в кино, эстрадному исполнителю – свою песню, а шоумену – своё шоу. Я его нашёл – это «Маска», - подытожил председатель жюри шоу «Маска», король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров.

Новогодний спецвыпуск станет самым длительным за всю историю шоу – более 5 часов настоящего праздника в новогоднюю ночь только на НТВ.