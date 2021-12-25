Актеры-долгожители: Юлия Борисова в 96 лет делает кульбиты, а Иван Краско в 91 год поднимает мужскую силу сельдереем

В 2015 году Иван Иванович женился на своей студентке Наталье Шевель. Этот брак обсуждала вся страна. Фото: Тимур ХАНОВ

Иван Краско, 91 год

Иван Ивановичу повезло со здоровьем. Даже в преклонные годы он продолжает актерскую деятельность и не перестает думать о прекрасном поле.

С 1965-го он служит в Театре им. Комиссаржевской, в кино снимался в «Эскадроне гусар летучих», «Агенте национальной безопасности-3», «Улицах разбитых фонарей-2», «Мастере и Маргарите», в фильме «Лед».

Иван Краско. Фото: Личный архив

Первый раз Краско женился в 1951-м. Его возлюбленной была Екатерина Иванова. В 1956-м он женился во второй раз. Брак продлился 40 лет, в нем родилось двое детей - Юлия и Андрей. Кроме того, в 1981 году у Иван Иваныча родилась внебрачная дочь. В 2001 году третий брак - с 21-летней Натальей Вяль, на 47 лет моложе своего избранника. В этом союзе тоже двое детей - Федя и Ваня. А в 2015-м

Иван Краско вновь пошел под венец - с Натальей Шевель. Ей тоже было 24 года, но разница между супругами увеличилась: Краско исполнилось 84.

Весной нынешнего года появлялись слухи о новом романе актера. Но летом Иван Иваныч попал в больницу с инсультом и, кажется, понял, что с брачными играми пора заканчивать. Кстати, Иван Иваныч не скрывает секрета своей мужской силы. Актер рассказывает, что быть в форме в числе прочего ему помогает настойка сельдерея. Также Краско собственноручно готовит и другие напитки: хреновку, можжевеловку, медовуху, укроповку, перцовку, лимоновку.

Татьяна Пилецкая, 93 года

Татьяна Пилецкая окончила балетное училище, но променяла сцену на кино.

Татьяна Львовна в своем золотом возрасте прекрасно выглядит и до сих пор снимается в кино! Летом Пилецкая приезжала на фестиваль «Хрустальный источник» в Ессентуки, где получила приз за вклад в искусство и меховое манто. Как истинная модница актриса тут же накинула его на хрупкие плечи.

Жизнь Татьяны Львовны - целая эпоха. Ее крестным отцом был Кузьма Петров-Водкин. Помните его «Девочку с куклой»? Это портрет Пилецкой! В своей первой картине Татьяна снялась еще в 1946 году. Это был небольшой эпизод в фильме «Солистка балета». К балету актриса имела самое прямое отношение: окончила за год до этого знаменитую Вагановку. Самой известной картиной советского времени с ней была лента «Разные судьбы». А в этом году вышел на экраны фильм Ренаты Литвиновой, в котором Пилецкая блестяще сыграла Вечную Алису.

Актриса трижды была замужем. В первом союзе родилась дочка. С последним своим мужем, Борисом Агешиным, прожила вместе 40 лет.

Олег Стриженов, 92 года

Красавца Стриженова обожали все зрительницы Советского Союза.

От красавца актера, воплощавшего на экранах роли благородных героев, заходились сердца миллионов женщин Советского Союза. А в личной жизни самого кумира также кипели нешуточные страсти. Он, будучи женатым, влюбился в Лионеллу Скирду. Но счастье их стало возможным далеко не сразу. В первом браке с Марианной Бебутовой появилась на свет дочь Наталья. Увы, в возрасте 45 лет она была найдена мертвой: сердце не выдержало.

Во втором браке, с Любовью Лифенцовой, появился на свет Александр Стриженов.

В 2008-м мать Александра ушла в Алатырский монастырь. Когда Лионелла овдовела, а второй брак Стриженова сошел на нет, они поженились.

Стриженов пережил войну, 16-летним пацаном работал на благо Родины - строил Павелецкий вокзал, прокладывал железную дорогу. Потом учился на бутафора в Театральном художественно-техническом училище и только в 1953-м решился поступить в театральный. Дебют в кино (тот самый «Овод») имел бешеный успех.

Сейчас Олег Александрович и Лионелла Ивановна вместе уже 45 лет.

Нина Гребешкова, 91 год

Главной ролью Гребешковой стала Надежда Горбункова - жена главного героя «Бриллиантовой руки».

Нина Павловна сама признается, что главное ее призвание - вовсе не актерское. Она была женой великого режиссера Леонида Гайдая. Вместе пара прожила 40 лет. Как правильная советская девочка Нина Гребешкова мечтала учить детей. Но на дне рождения своей подруги познакомилась с ее отцом, поэтом Владимиром Луговским, и тот уговорил ее поступать во ВГИК. Нина сразу начала много сниматься, естественно, это не понравилось ее мастеру Сергею Герасимову, и он поставил ей два на экзамене. Двойка стала судьбоносной: Гребешкова перевелась на курс Василия Ванина, где и встретила Гайдая.

Когда они женились, за ее плечами уже были роли, а он еще не снял ни одной картины. Семейная жизнь с Леонидом Иовичем была непростой. Он постоянно пропадал на съемках. А она, нередко в ущерб своей карьере, ездила ухаживать за ним: у Гайдая было подорванное здоровье, и требовалась особая диета.

В послужном списке актрисы 90 ролей. Последняя - в культовом сериале «Содержанки-2».

Георгий Штиль, 89 лет

Георгий Штиль в спектакле «Снежная королева» и сейчас.

Георгий Антонович родился он в 1932-м в Ленинграде. Успешно поступил в мореходку, правда, долго проучиться там не удалось. Штиля отчислили за драку, он выбросил в окно оскорбившего Ленинград и блокаду. К счастью, ничего серьезного с обидчиком не случилось. Потом был педтехникум, где Георгий получил специальность учителя физкультуры, армия, и только потом театральный институт. После него актер попал в БДТ им. Горького. Когда Товстоногов взял его в труппу, Штиль заплакал.

Зрители запомнили его по ролям в картинах «Будьте моим мужем», «Остров сокровищ», сериалах «Мастер и Маргарита», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей».

Юлия Борисова, 96 лет

Юлия Борисова сыграла Настасью Филипповну в фильме «Идиот» 1958 года.

Звезде фильмов «Идиот» и «Посол Советского Союза» - 96 лет. А она продолжает вести активный образ жизни и даже появляется на сцене родного Театра Вахтангова. «Я никогда не была ни в одном косметическом кабинете, не делала зарядку, хотя и сейчас легко могу достать до пола и сделать кульбит…» - признается актриса.

А КТО ЕЩЕ?

Людмила Аринина, запомнившаяся по множеству ролей, в том числе по роли бабушки Юли Грибковой в «Гостье из будущего», отметила 95-летие. В 2016-м она снялась в сериале «Склифосовский».

Владимир Заманский («Проверка на дорогах», «Каникулы Кроша», «Вечный зов», «Завтра была война») 6 февраля отпраздновал 95-летие. Двадцать лет назад глубоко верующие Владимир Петрович и его жена Наталья Ивановна оставили столицу и перебрались в город Муром.

Вера Васильева отметила 96-летие. Звезда фильмов «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Женитьба Фигаро» в 2011-м похоронила мужа Владимира Ушакова и с тех пор живет интересами своей приемной дочери Даши (она появилась в жизни супругов уже взрослой).

Иван Краско, 91 год

Иван Ивановичу повезло со здоровьем. Даже в преклонные годы он продолжает актерскую деятельность и не перестает думать о прекрасном поле.

С 1965-го он служит в Театре им. Комиссаржевской, в кино снимался в «Эскадроне гусар летучих», «Агенте национальной безопасности-3», «Улицах разбитых фонарей-2», «Мастере и Маргарите», в фильме «Лед».

Первый раз Краско женился в 1951-м. Его возлюбленной была Екатерина Иванова. В 1956-м он женился во второй раз. Брак продлился 40 лет, в нем родилось двое детей - Юлия и Андрей. Кроме того, в 1981 году у Иван Иваныча родилась внебрачная дочь. В 2001 году третий брак - с 21-летней Натальей Вяль, на 47 лет моложе своего избранника. В этом союзе тоже двое детей - Федя и Ваня. А в 2015-м

Иван Краско вновь пошел под венец - с Натальей Шевель. Ей тоже было 24 года, но разница между супругами увеличилась: Краско исполнилось 84.

Весной нынешнего года появлялись слухи о новом романе актера. Но летом Иван Иваныч попал в больницу с инсультом и, кажется, понял, что с брачными играми пора заканчивать. Кстати, Иван Иваныч не скрывает секрета своей мужской силы. Актер рассказывает, что быть в форме в числе прочего ему помогает настойка сельдерея. Также Краско собственноручно готовит и другие напитки: хреновку, можжевеловку, медовуху, укроповку, перцовку, лимоновку.