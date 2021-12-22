Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

По мнению Гейтса, глобальная ситуация с COVID-19 понемногу улучшалась до тех пор, пока не появился штамм «омикрон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер, предприниматель и филантроп Билл Гейтс на своей странице в Twitter поделился своим прогнозом по окончанию пандемии COVID-19.

Основатель компании Microsoft уверен, что если человечество предпримет шаги в правильном направлении, то уже следующий, 2022-ой год может быть ознаменован окончанием пандемии коронавируса.

По мнению Гейтса, глобальная ситуация с COVID-19 понемногу улучшалась до тех пор, пока не появился штамм «омикрон», стремительно распространяющийся в мире. Миллиардер даже заявил, что вынужден был пересмотреть свои планы на летний отдых, поскольку «омикрон» выявляют повсеместно, в том числе и у его близких друзей.

В то же время, считает Гейтс, у людей все еще есть надежда на близкое окончание пандемии, несмотря на то, что с появлением нового штамма человечество вступило в ее худшую фазу.

– Если и есть хорошие новости, то это то, что омикрон движется так быстро, что, как только он станет доминирующим в стране, волна там должна продлиться менее 3 месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году, – написал Гейтс в Twitter.

Буквально накануне президент США Джо Байден заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране. О первом в Соединенных Штатах случае смертельного исхода при заражении «омикроном» стало известно сутками ранее. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, Байден призвал граждан не откладывать вакцинацию.