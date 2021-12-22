Миллионы вооруженных американцев готовы вернуть власть Трампу

Несмотря на решения многочисленных инстанций о легитимности президентских выборов в стране, многие республиканцы не смирились с поражением Трампа Фото: REUTERS

В США зреет недовольство политикой демократов и их лидера Джо Байдена, вставшего у руля страны в результате прошлогодних выборов.

Несмотря на решения многочисленных инстанций о легитимности президентских выборов в стране, многие республиканцы не смирились с поражением Трампа и готовы отстаивать свое мнение с оружием в руках.

– Идея о том, что люди возьмутся за оружие против американских выборов, превратилась из полностью надуманной в нечто, к чему мы должны начать готовиться, – приводит Newsweek комментарий эксперта по политике в отношении оружия, профессора права Адама Винклера из Калифорнийского университета.

Среди республиканцев все чаще раздаются голоса, призывающие к свержению существующей власти, которая, по их мнению, «разрушает Америку».

Опрос, проведенный CNN в октябре, показал, что три четверти членов Республиканской партии уверены в том, что демократы выиграли президентские выборы исключительно с помощью мошенничества.

Согласно другому опросу, проведенному организацией Public Religion Research Institute, без малого треть республиканцев согласна с утверждением, что настоящим патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию, чтобы «спасти страну».

В отличие от голословных заявлений демократов, намерения республиканцев подтверждены огромным количеством оружия, сосредоточенного в их руках.

Официально правительство США не отслеживает владение оружие, но, по данным Швейцарского Института международных исследований и исследований в области развития, американцы владеют примерно 400 миллионами единиц огнестрельного оружия, подавляющая часть которого сосредоточена в руках членов Республиканской партии.

На этом фоне заявления достаточно популярной среди республиканцев личности – экс-шерифа округа Милуоки Дэвида Кларка о том, что в случае серьезного восстания властям не удастся его сдержать, выглядят далеко не пустыми словами.