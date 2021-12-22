Виола Нефедова, гендиректор «Евро-Атлас»: «При любой проверке необходимо соблюдать баланс интересов государства и бизнеса»

На прошлой неделе информационные агентства сообщили о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет пять поставщиков электросетевого оборудования в Москве. В числе прочих под прицел проверяющих попала и компания «Евро-Атлас», работающая на указанном рынке уже более 25 лет. Причем, по данным антимонопольного органа, компания подозревается в сговоре по поддержанию цен на торгах для нужд дочерних компаний крупного поставщика энергии.

Ситуацию с выездной проверкой ФАС России прокомментировала генеральный директор компании «Евро-Атлас» Виола Нефедова.

«Конечно, для нас это экстраординарная ситуация, и мы выражаем обеспокоенность случившимся, так как ни с чем подобным за четверть века работы на рынке мы не сталкивались», - отметила Виола Нефедова.

По ее словам, значительный рост цен на металл, а также пандемия коронавируса сильно ударили по бизнесу, в результате чего пострадали многие отрасли, и отрасль по поставкам электросетевого оборудования не исключение.

«Мы долгие годы строили свой бизнес и вели добросовестную деятельность. Наравне с другими поставщиками мы участвовали во многих закупках, проводимых заказчиками-субъектами по 223-ФЗ. Мы формируем свои коммерческие предложения по каждой закупке, исходя из рыночных показателей и основываясь на полученных предложениях от заводов-изготовителей оборудования. Мы готовы оказать любое возможное содействие проверяющим, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Но при любой проверке необходимо соблюдать баланс интересов государства и бизнеса», - пояснила Виола Нефедова.

Руководитель «Евро-Атлас» также выразила надежду на объективность при проведении антимонопольным органом указанной проверки, так как, по ее словам, основной целью регулятора должна быть здоровая конкурентная среда, а не «смерть» отдельно взятого бизнеса.