США хотят запретить поставки айфонов в Россию

Автору идеи в Китае наверняка выпишут огромную премию в случае ее реализации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот вы говорите, что российская либеральная оппозиция зря обивает пороги Конгресса и Белого дома в Вашингтоне, формируя санкционные списки и предлагая разные способы борьбы против нынешней России. И будете совершенно неправы. Потому что буквально только что появились свидетельства успешности их попыток.

Как стало известно Рейтер, в администрации Байдена сейчас обсуждают перечень новых, беспрецедентных санкций в отношении Москвы в случае нападения России на Украину. Среди них ограничения для России на импорт основных компонентов самолета и автомобилей, материалы для других секторов промышленности и т.д. Но самое главное, Вашингтон готов запретить импорт айфонов в Россию.

Оставьте в стороне все причитания по поводу того, что «Эппл» - это частная компания, и государство ничего тут не может диктовать, как отвечают в США и Европе, например, на все претензии России к дискриминации российских компаний и СМИ на Западе. Все же должны понимать, что «это другое». Совершенно другое. И не время обращать внимание на такие мелочи, когда демократия в опасности. И тут совершенно неважно, что Россия – второй по объему рынок для «Эппл» в мире.

Безусловно, санкции очень мощные. Например, на запрет импорта компонентов для авиационной промышленности Россия может ответить, перенаправив поставки титановых заготовок от «Боинга» другим авиакомпаниям. «Боинг», конечно, может покупать титан в других странах мира, но это будет уже немного (или много) другая цена, что без сомнения, скажется на его конкурентоспособности с «Эйрбасом», например.

Но запрет на импорт айфонов тут, без сомнений, вне всякой конкуренции. Ведь айфон – это же материальное воплощение всех достоинств и преимуществ «града на холме» для «людей со светлыми лицами» из числа «строителей Прекрасной России будущего». Это именно они выстраиваются в километровые очереди на начало продаж новых моделей айфонов. И тут – такая угроза: хулиганы счастия лишают. Миллионы креаклов, как надеются авторы идеи, выйдут под стены Кремля с плакатами: «Нет войне с Украиной!» Россия не выдержит такого мощного протеста, а Кремль дрогнет и испугается продолжать «агрессию». Здесь чувствуется опытная рука Лени Волкова и прочих ходорковских с каспаровыми. Лишить самого святого, что есть у креаклиата, ради чего они готовы не только в долги залезть, и Родину и родную мать продать – что может быть страшнее для этой публики.

С другой стороны, вот ведь запретили импорт пармезана и хамона в Россию – и ничего ведь не произошло. И где гарантии, что с айфонами будет как-то иначе? Но в любом случае, если администрация США реально попробует ввести такой запрет на импорт айфонов в России, то производители смартфонов из Китая скажут за это гигантское спасибо. Как, например, «Газпром» может отблагодарить нового главу МИД Германии за ее последние заявления, после которых цены на газ на биржах совершенно обезумели и не собираются приходить в нормальное состояние. Товарищи китайские производители смартфонов могут даже премию выписать Джо Байдену или тому чиновнику в его администрации, который продвигает эту идею.