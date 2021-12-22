Зеленский под шашлык рассказал про веру в Путина

Зеленский публично сделал признание, которое должно потрясти основы мировоззрения многих его сограждан Фото: REUTERS

Случилось страшное. Президент Украины Владимир Зеленский публично сделал признание, которое должно потрясти основы мировоззрения многих его сограждан, считающих президента России обладателем сверхъестественных качеств.

Произошло это после инструктажа украинских послов в резиденции украинского президента в Ивано-Франковской области. То ли переборщил Зеленский на шашлыках на пати после своего выступления, то ли устал танцевать под гуцульские мелодии на дискотеке после шашлыков, но выглядел он чрезмерно утомленным. И немудрено, что расслабился на общении с журналистами.

- Путин – для меня не Бог, чтобы в него верить или не верить, - ответил Зеленский на вопрос журналистов. - Мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи.

Самое интересное, что вопрос был о совсем ином, о том, верит ли он в целесообразность встречи и переговоров с Путиным. Но получилось, как получилось. Что с новой силой всколыхнуло притихшие было разговоры о том, что Зеленский регулярно расширяет сознание подручными средствами, а в периоды, когда действие этих веществ заканчивается, его лучше не тревожить и к нему не подходить.

Развивая тут же тему состояния переговорного процесса с Москвой, Владимир Александрович опять запутался в своих словах, оставив возможность каждому трактовать его слова, как кому хочется.

- Сейчас с Путиным нет общения. Мы оба не звоним. Это не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, - как частенько в последнее время, невнятно и сбивчиво пояснял журналистам Зеленский позицию Киева. Примечательно, что всего несколько дней ранее в Киеве с обидой говорили, что в Кремле не только не отвечают на их звонки, а и просто не поднимают трубку.

Владимир Александрович, конечно, удивил своими откровениями, ответив не на вопрос журналистов, а на какие-то свои внутренние размышления. Для украинцев это откровение от человека, который относительно недавно (по жизненным меркам) признавался, что в свои 42 года сам «не лох», стало очередным ударом по психике и картине мира.

Правда, поскольку с «янелохом» автор бессмертного изречения, по всей видимости, все же промахнулся, то у тех, кто на Украине не очень верит Зеленскому, остается вероятность, что он снова ошибся.