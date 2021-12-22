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Политика22 декабря 2021 9:16

Зеленский под шашлык рассказал про веру в Путина

Президент Украины запутался в своих признаниях журналистам о переговорах с Россией
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Зеленский публично сделал признание, которое должно потрясти основы мировоззрения многих его сограждан

Зеленский публично сделал признание, которое должно потрясти основы мировоззрения многих его сограждан

Фото: REUTERS

Случилось страшное. Президент Украины Владимир Зеленский публично сделал признание, которое должно потрясти основы мировоззрения многих его сограждан, считающих президента России обладателем сверхъестественных качеств.

Произошло это после инструктажа украинских послов в резиденции украинского президента в Ивано-Франковской области. То ли переборщил Зеленский на шашлыках на пати после своего выступления, то ли устал танцевать под гуцульские мелодии на дискотеке после шашлыков, но выглядел он чрезмерно утомленным. И немудрено, что расслабился на общении с журналистами.

- Путин – для меня не Бог, чтобы в него верить или не верить, - ответил Зеленский на вопрос журналистов. - Мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи.

Самое интересное, что вопрос был о совсем ином, о том, верит ли он в целесообразность встречи и переговоров с Путиным. Но получилось, как получилось. Что с новой силой всколыхнуло притихшие было разговоры о том, что Зеленский регулярно расширяет сознание подручными средствами, а в периоды, когда действие этих веществ заканчивается, его лучше не тревожить и к нему не подходить.

Развивая тут же тему состояния переговорного процесса с Москвой, Владимир Александрович опять запутался в своих словах, оставив возможность каждому трактовать его слова, как кому хочется.

- Сейчас с Путиным нет общения. Мы оба не звоним. Это не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, - как частенько в последнее время, невнятно и сбивчиво пояснял журналистам Зеленский позицию Киева. Примечательно, что всего несколько дней ранее в Киеве с обидой говорили, что в Кремле не только не отвечают на их звонки, а и просто не поднимают трубку.

Владимир Александрович, конечно, удивил своими откровениями, ответив не на вопрос журналистов, а на какие-то свои внутренние размышления. Для украинцев это откровение от человека, который относительно недавно (по жизненным меркам) признавался, что в свои 42 года сам «не лох», стало очередным ударом по психике и картине мира.

Правда, поскольку с «янелохом» автор бессмертного изречения, по всей видимости, все же промахнулся, то у тех, кто на Украине не очень верит Зеленскому, остается вероятность, что он снова ошибся.

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