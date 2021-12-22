С Новым годом, с новой платой за ОСАГО: Правда ли, что полис опять подорожает

Большинство водителей давно и благополучно запутались, что уже изменилось, а что обсуждается и насколько это касается их лично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успели автолюбители толком разобраться в реформе ОСАГО -2021, как опять говорят об очередных новшествах, из -за которых полис может подорожать. Спойлер: это пока даже не законопроект, речь идет о предложениях Минфина, которые пока в процессе согласования со всеми заинтересованными структурами. Но есть вероятность, что в 2022 году они будет приняты.

Еще один спойлер: об этих изменениях в рамках совершенствования системы ОСАГО говорили и раньше, как и еще о ряде других, до реализации которых руки пока не дошли. Но поскольку большинство водителей давно и благополучно запутались, что уже изменилось, а что обсуждается и насколько это касается их лично, если они нормально ездят и не попадают по три раза в год в аварию, будем разбираться по порядку.

О каких возможных новшествах сейчас идет речь? Их два.

Первое — хотят увеличить лимит выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью. То есть, если, не дай бог, в ДТП по вашей вине кто-то физически пострадал. Сейчас лимит — 500 тысяч рублей. А при ДТП с общественным транспортом — 2 миллиона (по полису страхования ответственности перевозчика). То есть выходит, что если человека сбил автобус, выплата будет в четыре раза больше, чем если те же самые травмы получились по вине лихача на личном авто. И правда несправедливо.

Второе — страховым предлагается рассчитывать выплаты на ремонт без учета степени износа пострадавшего авто. Это предмет давней дискуссии. Автомобилисты ругаются, что цены на запчасти и ремонт от возраста попавшего в ДТП автомобиля никак не зависят. Страховщики же утверждают, что если платить по полной, то люди начнут специально бить старые машины, чтобы подлатать их за счет страховки. Сейчас — так: после ДТП по ОСАГО можно получить либо «натурой» ремонт от страховой компании (тут, как правило, вопросов возникает меньше), либо деньги. Чаще речь идет именно о выплате, и рассчитывается она с поправкой на возраст автомобиля. А средний возраст легковушек в России — 14 лет. Поэтому в среднем получаются суммы, удобные для страховых, но мало устраивающие водителей.

Вроде бы оба этих новшества — во благо граждан. Но, как всегда, есть обратная сторона вопроса. Страховщики уже грозят очередным подорожанием ОСАГО — в связи с тем, что с их стороны размер выплат должен будет увеличиться. Цифры называются очень разные — от 20% до 50% и опять-таки в среднем. Что это значит для конкретного, а не «среднестатистического» водителя, пока вопрос темный.

Сейчас, после тех изменений в системе ОСАГО, которые уже свершились, размер платы за полис для конкретных водителей может отличаться в разы и нередко сильно разнится со «среднестатистическим». Поскольку теперь зависит от кучи разных факторов, по совокупности которых страховщики высчитывают, какими убытками (или наоборот, скорее прибылью) им грозит договор с конкретным автолюбителем. Например, мне последний полис ОСАГО обошелся где-то в 4 тыс. руб. с небольшим, и никакого особого подорожания, о котором так много говорили, я не почувствовала. А знакомый жалуется, что с него содрали около 20 тыс. рублей. На сколько для каждого из нас может подорожать страховка в силу очередных изменений, эксперты пока считать отказываются. Но предполагают, что хуже придется знакомому, который уже и сейчас платит около 20 тысяч.

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