Первый зимний VK Fest: на самом масштабном онлайн-фестивале новогодних каникул выступят Сплин, Баста, Леонид Агутин, Би-2, Zivert, Slava Marlow и ещё более 40 артистов

VK Fest — самое масштабное музыкальное событие каникул, которое можно посмотреть в любой точке планеты

Самый популярный онлайн-фестиваль России объединит всю страну: участники VK Fest будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Устюга и других городов.

В этом году последние новинки и уже популярные треки исполнят Леонид Агутин, Баста, Би-2, Ваня Дмитриенко, Ёлка, Звонкий, КАЗУСКОМА, кис-кис, Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, ЛСП, Даня Милохин, МОТ, Артур Пирожков, Пошлая Молли, Анет Сай, Сплин, Супер Жорик, Елена Темникова,Три дня дождя, Хабиб, Люся Чеботина, CHEBANOV, Cream Soda, Dabro, GAYAZOV$ BROTHER$, GUMA, LYRIQ, MACAN, Manizha, Maruv, Mary Gu, MIA BOYKA, NILETTO, OG Buda, Radjo, SLAVA MARLOW, ST, The Hatters, Wildways, Zivert и другие. Все гости фестиваля будут анонсироваться в сообществе VK Fest.

Ведущим шоу станет Владимир Маркони. Он будет общаться с гостями: блогерами, стендаперами и другими знаменитостями. Кто знает, куда заведёт беседа с ведущим: может, звёзды поделятся историями, которых раньше никогда не рассказывали.

VK Музыка организует новогодний VK Fest

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK:

«Новый год и праздники после — время, которое мы традиционно проводим с друзьями и близкими. Для нас это все, кто любит и ждёт VK Fest. Поэтому мы решили организовать первый зимний VK Fest — самое масштабное музыкальное событие каникул, которое можно посмотреть в любой точке планеты. А благодаря тому, что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы ещё и будем лучше знать друг друга. VK Fest всегда объединял людей — и продолжает это делать, даже когда проходит онлайн. При этом мы очень ждём летний фестиваль и надеемся, что пандемия позволит его провести. Так что до скорой встречи: сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн».

Впервые VK Fest прошёл онлайн в мае 2020-го — он стал первым в России семидневным онлайн-фестивалем. Трансляции собрали 280 миллионов просмотров. Зрителями главного развлекательного мероприятия самоизоляции стали жители не только России и стран СНГ, но и США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже Северной Кореи. Пользователи активно обсуждали фестиваль: они оставили 2,6 миллиона комментариев к трансляциям и 2,2 миллиона отметок «Нравится», а также написали 614 тысяч сообщений в тематических беседах в сообществе VK Fest.

Ранее из-за эпидемической ситуации ВКонтакте пришлось перенести офлайн-фестиваль на 2022 год: он запланирован на 23 и 24 июля. Купленные билеты действительны, их не надо обменивать — достаточно прийти с ними на VK Fest.

Генеральный партнёр VK Fest — музыкальный сервис VK Музыка.