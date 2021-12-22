Второе место в федеральном рейтинге качества жизни: как изменилась и еще будет меняться жизнь тюменцев

Александр Моор, губернатор Тюменской области

21 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередную «прямую линию» с населением. Итоги уходящего 2021 года, борьба с пандемией COVID-19, строительство целого ряда новых социальных объектов, жилищно-коммунальные тарифы – вот лишь ключевые темы полуторачасового общения главы региона с населением.

ПЕРВЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПОЛИГОН

«Несмотря на все трудности, Тюменская область продолжает активно развиваться», – подчеркнул губернатор, начиная общение с земляками. В числе основных достижений тюменцев Александр Моор назвал второе место в рейтинге качества жизни в регионах России, подготовленном Федеральным агентством стратегических инициатив, а также третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ.

Кроме того, впервые в истории современной России в Тобольске в рекордно короткие сроки благодаря инвестициям компании «СИБУР» построен и введен в строй новый аэропорт. На базе биостанции Тюменского госуниверситета открылся первый в России карбоновый полигон. Регион вошел в Топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка. Педагог Екатерина Костылева стала учителем года в России. Город Тюмень удостоен почетного звания «Город трудовой доблести».

«Индекс промышленного производства в Тюменской области за десять месяцев вырос более чем на 7%, при этом обрабатывающие отрасли – на 14,5%», – охарактеризовал Александр Моор состояние региональной экономики.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для тюменских медиков, подчеркнул губернатор. Но тюменская медицина продолжает активно развиваться. На реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году израсходован миллиард рублей, рассказал Александр Моор. Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, закупку медтехники.

В тюменской поликлинике № 6 в ближайшее время планируется провести капитальный ремонт. Разработка проектно-сметной документации завершается, в ближайшее время будет подготовлено заключение экспертизы, после чего из регионального бюджета выделят необходимые средства.

В 2025 году в селе Луговое Тюменского района откроется новая амбулатория. Построить медучреждение планируется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Комментируя укомплектованность сельских медицинских учреждений кадрами, губернатор напомнил, что в Тюменской области уже девять лет действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На село приехали работать более 900 медиков. Врачам и фельдшерам, которые переезжают на работу в село, полагается единовременная компенсационная выплата. Только в этом году ее уже получили 46 врачей и 35 средних медицинских работников.

«БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО»

Александр Моор подчеркнул, что каждый нуждающийся маленький пациент с сахарным диабетом в Тюменской области получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы: «Вопрос лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом находится под моим личным контролем».

С учетом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы в год на одного ребенка необходимо околоа 250 тысяч рублей. «Для многих родителей эта сумма зачастую - неподъемная величина. Поэтому надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро и эффективно», – поручил губернатор департаменту здравоохранения Тюменской области.

О ТАРИФАХ

Еще одной темой прямой линии стало запланированное на 2022 год увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Тюмени на 14,9%. Такое решение, согласованное с Федеральной антимонопольной службой, обусловлено необходимостью масштабного и дорогостоящего капитального ремонта систем тепловодоснабжения в областной столице, объяснил губернатор. При этом изменение тарифа, как обычно, произойдет только с 1 июля. По тюменскому региону рост совокупного платежа не превысит 3,4 процента. «Полученные от населения средства пойдут на то, чтобы вложиться единожды, но основательно, а не латать дыры каждый год», - подчеркнул Моор.

О ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ - ПОДРОБНО

Более 70 вопросов поступило от тюменских родителей о школах и детсадах. Губернатор назвал сроки строительства учреждений образования. 1 сентября 2023 года в Тюмени откроется школа в районе Плеханово на 1 500 мест. Заключен госконтракт на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных. Определена подрядная организация, необходимые средства предусмотрены.

По школе в микрорайоне Березняки г. Тюмени разработана проектная документация, проводится государственная экспертиза. В мкр. Ямальский-2 г. Тюмени под школу огорожена строительная площадка, идет подготовка свайного поля напротив строящегося детского сада.

Возведение школы с дошкольным отделением в поселке Московский Тюменского района начнется в 2022 году. Запланировано строительство школы и детсада в поселке ММС в Тюмени. В с. Кулаково капитально отремонтируют школу, на территории которой будет хоккейный корт, футбольная и баскетбольная площадки. Денежные средства предусмотрены в полном объеме и работы будут выполнены в 2022-2023 годах.

Красноярская школа в Ярковском районе включена в программу замены деревянных школьных зданий. Ввод в эксплуатацию новой кирпичной школы на 60 мест запланирован на 2024 год.

НЕ МЕДЛИТЬ С «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ»

«Гаражная амнистия» в Тюменской области продлится до 1 сентября 2026 года. Упрощенный механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, действует в Тюменской области с 1 сентября.

Только в Тюмени - около 250 гаражных кооперативов. В департамент имущественных отношений уже обратились члены более чем 90 таких объединений. Уже есть те, кто зарегистрировали право на земельный участок.

«Вопрос серьезный, не оставляйте его, что называется, на последний день, а воспользуйтесь ситуацией в плановом режиме», - обратился к землякам глава региона.

СТРОЯТ ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В 2022 году Тюменская область будет обеспечена необходимым количеством приютов для размещения животных без владельцев. В 2021 году муниципальные приюты для животных были созданы в Ишиме (уже начал работу) и Ялуторовске (начнет эксплуатироваться с января 2022 года). Кроме того, муниципальные приюты уже существуют в Тобольске и Тюмени.

В 2022 году все 4 приюта начнут функционировать в статусе межмуниципальных - будут обеспечивать содержание животных, отловленных не только на территории городов, где они расположены, но в и ближайших сельских районах.

«Регион будет обеспечен необходимым количеством приютов для размещения животных без владельцев с учетом требований действующего законодательства», - подчеркнул губернатор.