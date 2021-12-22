Лучшего учителя РФ мошенники развели на 5 миллионов рублей

Несколько дней назад в полицию обратилась 72-летняя Габуева Заира Уруспиевна — учительница русского языка и литературы с 46-летним стажем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько дней назад в полицию обратилась 72-летняя Габуева Заира Уруспиевна — учительница русского языка и литературы с 46-летним стажем. Она работает в престижной школе на северо-западе столицы и дважды становилась победителем конкурса "Лучший учитель РФ".

Оперативникам женщина рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Всё началось почти 4 месяца назад. Заире Уруспиевне в августе позвонил незнакомый человек. Голос в трубке красочно описывал возможность хорошо заработать, сотрудничая с онлайн-брокерами. Заира Уруспиевна никогда ничем подобным не занималась, но звонивший был так убедителен, что она согласилась стать инвестором и вложить деньги на одну из подобных площадок.

В течение двух месяцев незнакомец звонил снова и снова. Он рассказывал, что счёт учительницы на сайте растёт и предлагал сделать новые вклады. Воодушевлённая женщина соглашалась. Так она стала "инвестором" на нескольких сайтах. Но, к сожалению, ни забрать обещанное вознаграждение, ни получить свои деньги обратно, было не суждено. Недавно Заира Уруспиевна заметила, что с ней перестали связываться и попыталась сама позвонить и узнать как обстоят дела с её инвестициями, но попытки не увенчались успехом. Номер телефона, с которого звонил незнакомец, не отвечал. Тогда учительница обратилась в полицию.

— Поступило обращение от 72-летней гражданки о том, что в период с августа по октябрь 2021 года она согласилась на участие в качестве инвестора в трех компаниях, куда вносила денежные средства со своего счета, вернуть вклады не смогла. Ущерб составил 5 000 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Теперь полиция проводит по данному факту проверку. К сожалению, в таких случаях шансы вернуть деньги очень малы. Подобные компании часто не имеют офисов и даже лицензии на территории РФ, а следовательно не несут ответственности за средства вкладчиков. Они существуют только в виде сайтов в интернете, обещающих лёгкие и быстрые деньги. Но исчезают, как только заработают на доверчивых трейдерах деньги.