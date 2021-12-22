Время отвечать: За одно утро силовики задержали сразу четверых высокопоставленных начальников в разных регионах

В Краснодаре под белы руки увели мэра города, 43-летнего Андрея Алексеенко. Фото: krd.ru

Сразу три громких задержания провели силовики в среду, 22 декабря. В Краснодаре под белы руки увели мэра города, 43-летнего Андрея Алексеенко. Поработав заместителем главы Туапсинского района, замглавы Краснодарского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, а также первым замом руководителя администрации региона, курировавшим стройку, всего месяц назад он сел на мэрское кресло, а сегодня уже дает показания на допросе. Силовики не церемонились: подняли чиновника с постели, нагрянув к нему домой около шести утра. Как пишет «КП»-Краснодар», предположительно, Андрея Алексеенко подозревают в получении взятки от застройщика. «Благодарность» в размере 1,6 миллиона рублей, по данным KP.ru, полагалась мэру за помощь с оформлением документов для скорейшей сдачи новостроек.

Обыски прошли в рабочем кабинете Алексеенко и дома.

- Глава города Андрей Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара.

Второй «добычей» сотрудников МВД и ФСБ стал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, отпраздновавший летом этого года 60-летий юбилей. В среду утром профессора погрузили на самолет и повезли в Москву объясняться с силовиками. По информации «КП»-Казань, интерес к нему со стороны спецслужб может быть вызван новыми подробностями в деле о заказном убийстве, совершенном в 1999-х году.

По неподтвержденной пока информации, один из бывших главарей ОПГ «29 комплекс», которую называют чуть ли не самой авторитетной и могущественной в те годы, шепнул следователям, что Гафуров, который в конце 90-ых занимал пост главы администрации города Елабуги, заказал елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова. Напомним, что киллер расстрелял его 28 августа 1999 года возле спорткомплекса ЦСКА в Москве, среди бела дня.

По другой версии, Гафуров может быть связан с некими коррупционными схемами, за то и вызван в Москву.

«Вопросы» возникли у правоохранительных органов и к 48-летнему начальнику УГИБДД Магаданской области Юрию Савейкину. По информации прокуратуры Колымы, он проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как выяснила «КП-Магадан», два года назад начальник Госавтоинспекции, в обход правил поручил своим подчиненным освободить нарушителя, избавившись от соответствующих документов. По некоторым данным, нарушитель был хорошим знакомым начальника Госавтоинспекции. Теперь за «помощь другу» Савейкину грозит либо очень крупный штраф, либо четыре года тюрьмы – следствие покажет.

Четвертой «рыбкой», пойманной 22 декабря в сети справедливости правоохранителей стал вице-спикер Заксобрания Красноярского края, бывший депутат Госдумы РФ, Сергей Натаров. О причинах его задержания пока ничего не известно. Но, как выяснила «КП-Красноярск» из собственных источников, внимание к нему со стороны силовиков может быть связано с уголовным делом, возбужденным против сына бывшего федерального депутата, экс-советника губернатора Красноярского края Антона Натарова. Его подозревают в махинациях с бюджетными деньгами, которые должны были пойти на закупку угля для администрации города Игарки, а также в растрате денег регионального отделения ЛДПР.