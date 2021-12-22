Новогоднее заседание Думы: Жириновский подарил Рашкину книгу о животных

Финальное предновогоднее заседание в Госдуме проводят сильно заранее — 22 декабря. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В главный российский праздник отдыхают все. Кроме депутатов. У них в Новый год — поездки в свои регионы, прогулки на свежем воздухе, мысли о народе. Поэтому финальное предновогоднее заседание в Госдуме проводят сильно заранее — 22 декабря.

По такому случаю Аппарат Председателя Госдумы Вячеслава Володина пригласил нас, журналистов, наблюдать за действом из партера. В смысле, с балкона для почётных гостей. Балкон широкий, красивый. Выхожу и гадаю: не отсюда ли глазели на отцов (и матерей) русской демократии заморские гости — американские сенаторы, приезжавшие с визитом в Госдуму три года назад. Там ещё некоторые депутаты — не будем показывать пальцем — сгоряча стали им аплодировать…

Как в театре, класть перчатки и телефоны на парапет думского балкона нельзя. Уронишь ещё на голову кому-нибудь, отвлечёшь от государственных дум.

Начинается пленарка. Итоги года подводят говорящие головы от каждой фракции.

— Люди тоскуют по Великой Стране. Надо признать Донбасс и достойно отпраздновать столетие образование СССР, — предложил с трибуны бессменный глава КПРФ Геннадий Зюганов.

За ним слово взял столь же бессменный глава ЛДПР Владимир Жириновский:

— Я хочу подарить Рашкину книгу о животных! — начинает он жечь, имея в виду инцидент на охоте, когда депутат-коммунист незаконно застрелил лося. За эту охоту он теперь лишен депутатской неприкосновенности и попал под следствие.

На последнее пленарное заседание перед каникулами депутаты спели гимн с подстрочником. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Соколы Жириновского тут же развернули в зале плакаты — что-то против Рашкина и «коммуняк». Похожий флеш-моб устроили на прошлой неделе депутаты КПРФ (в том числе Рашкин), развернув плакат против QR-кодов.

На все эти перфомансы обращает внимание Володин, требует дисциплины:

— Надо принять решение — исполняем мы регламент или не исполняем, — говорит Предстатель твёрдо, но вежливо.

Наконец, депутаты начинают работать. Жать на кнопки. Единоросска Раиса Кармазина зычным ростовском гласом всякий раз на весь зал кричит:

— За, коллеги, за!

Большинство вопросов принимается единогласно. Скажем, важнейший законопроект о винодельческих ярмарках. Значит, будем и дальше импортозамещать «их бездуховную «Вдову Клико» нашей крымской массандрой.

В числе других принятых законов — долгожданная отмена техосмотра. В общем, 2021 год Дума завершает ударно.

— Наша задача — сделать всё, чтобы у нас было как можно больше законов прямого действия, — подвел итог Володин.

Звучит Гимн России. В едином порыве встают все депутаты. Кроме одного. Но он — инвалид-колясочник, ему можно. На всякий случай гимн транслируется с подстрочнимком на большом экране. Вдруг кто-нибудь разволнуется и слова забудет.

Завтра в этом же зале пройдёт сессия Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, рассмотрят совместный бюджет на 2022 год, Так сказать, с намёком: российскую тему на Охотном Ряду отработали — теперь переходим к более широкой. Интеграционной!