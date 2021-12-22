Путин о помощи экономике в пандемию: Мы были осмотрительнее

Предприниматель рассказал, что уже сделано в стране для улучшения бизнес климата. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял главу «Деловой России» Алексея Репика. Предприниматель рассказал, что уже сделано в стране для улучшения бизнес климата:

1. Молодые семьи, продающие единственное жилье, чтобы переехать в квартиру побольше, освобождены от подоходного налога.

2. Продлено применение нулевой ставки по налогу на прибыль для образовательных, медицинских организаций.

3. Перевод пожертвований стал проще, снижена комиссия банков.

4. 12 тысяч «старых, неадекватных актов» заменили на 447 новых.

- Корпоративное кредитование на сегодняшний момент стало дороже. Это связано с инфляцией, которую мы импортируем. Не очень ответственно ведет себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику, - заметил Репик.

- Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно, - добавил президент.

В конце Путина позвали в феврале на форум «Деловой России».

- Мне самому интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный и деловой характер, - ответил российский глава.