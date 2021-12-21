Блогерам вход разрешен

Событийный календарь Смоленской крепости напомнит о днях памяти и подскажет, когда пройдут красочные фестивали. Фото предоставлено музеем "Смоленская крепость"

ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

О том, чтобы поменять имидж, превратить пыльные архивы и стандартные экспозиции в современные пространства, российские музеи задумывались давно. Пандемия лишь дала понять: нужно действовать, причем действовать быстро и эффективно. Но как сделать так, чтобы возникало желание из одного музея поехать в другой? Собственно, для решения этой задачи в 2021 году Министерством культуры РФ был запущен проект «Музейные маршруты России». Его основная цель - увеличить рост посещаемости музеев, в том числе и в «низкий» сезон.

В рамках проекта Минкультуры России провело цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий в ряде федеральных музеев, расположенных в регионах.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

В 2021 году проект «Музейные маршруты России» охватил 5 федеральных округов и 10 городов. Культурные и деловые мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Пскове, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске, а также в Республике Карелия. Все они посвящались развитию потенциала музейных комплексов.

Итоги проекта подводить пока рано, но тренды очевидны. В первую очередь это поиск ответа на главный вопрос: как музеям меняться, как продвигать себя? Какие инструменты для этого использовать?

- У нас очень сильные музеи с фантастическими экспозициями. Некоторые из них расположены далеко от Москвы и обладают уникальными фондами. Более того, важно не только сделать музей известным, но и показать его уникальность. Это закон мирового туризма. Покупая билет, турист покупает впечатления, - отмечает Алла Манилова.

ПОЕЗДКИ СО СМЫСЛОМ

Как мы обычно путешествуем? Обзорная экскурсия, дегустация местной кухни, походы в музеи, шопинг и отдых на пляже. Но порой хочется отправиться в путешествие со смыслом, чтобы приобрести полезные навыки, расширить кругозор, посетить уникальные и загадочные места. В итоге сейчас в России формируется новая модель туристов: путешествующие со смыслом.

- Большой интерес к внутреннему туризму и нашим музеям проявлялся всегда, пандемия лишь усилила его. Проект «Музейные маршруты России» консолидировал вокруг себя самые разнообразные институты в едином взаимодействии и проложил новые направления культурно-познавательного туризма. Мы увидели новую музейную мобильность туристов XXI века, когда задается ритм от поездки к поездке, от впечатления к впечатлению, - говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Музеи этот тренд чувствуют и меняются сами - активно сотрудничают, объединяют усилия в привлекательных проектах и становятся ньюсмейкерами. Например, для продвижения музея «Смоленская крепость» регулярно организовываются пресс-туры по тем объектам, которые в настоящий момент реставрируют. Благодаря этому нет фейковых новостей, зато есть много поводов писать о крепости и об истории.

- На сайте мы создали раздел «Архитектурный глоссарий», - поделился директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк. - Это иллюстрированные статьи с терминами фортификационного зодчества. Также мы запустили онлайн-путеводитель по крепости.

К якорным проектам добавляется территориальное взаимодействие. Формируется событийный календарь, в который входят фестивали исторической реконструкции, конкурсы, дни памяти. Такое сотрудничество не требует больших затрат, но может оказаться очень эффективным.

- В такой работе решается вопрос всесезонности, создается устойчивый и стабильный спрос на посещение музеев, - добавляет Сергей Корнеев. - Главное, что Минкультуры запустило диалог, в котором каждая из сторон является заинтересованной. Сейчас мы все - музеи, туротрасль, регионы - начинаем думать в одном направлении, говорить на одном языке, это очень важно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По дороге перемен

В проекте Минкультуры уже приняли участие десятки музеев. Для многих это стало началом нового этапа развития. Одно дело, когда ты сам пытаешься искать новые пути развития, и совсем другое, когда в этом помогают профессионалы. Искусствоведы, маркетологи и эксперты по рекламе делились своим опытом, как перезагружать известные туристические бренды и что нужно сделать, чтобы туристы были вовлечены в экскурсии.

Фото: Александр ГЛУЗ

- «Музейные маршруты России» - редкий пример взаимополезного сотрудничества туристского бизнеса и музейного дела. Мы получили маршруты, которые помогают включать музеи в новую струю. Мы создали новые музейные и туристские продукты, - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

сказано

«Мы должны сделать так, чтобы во всех уголках страны знали не только топ-10 федеральных музеев, а узнали еще сотни других комплексов, которые хранят наше историко-культурное наследие. И нам нужно заниматься этим вместе», - считает замминистра культуры РФ, куратор проекта «Музейные маршруты России» Алла Манилова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В период самоизоляции появилась отличная возможность научиться позиционировать и продвигать музеи, повышать их узнаваемость и востребованность среди туристов, делать более привлекательными для подрастающего поколения. К тому же после снятия ограничений, связанных с пандемией, именно музейный туризм способен обеспечить России рост въездных потоков из-за рубежа», - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.