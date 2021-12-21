Эксклюзивность. Уникальность. Креативность

Петергоф. В 2022 году отметить 350-летие со дня рождения Петра Первого можно будет погружением в блестящую эпоху становления России. Фото: Shutterstock

КИЖИ УДИВЛЯЮТ

Современный музей - это уже давно не скучное и тихое здание с экспозициями, расставленными в строгом историческом порядке. XXI век перевернул с ног на голову все - в том числе и музеи. На самом деле у них есть самое главное, что может привлечь посетителей, - уникальность. Вопрос в том, как донести это до жителей большой страны. В Музее-заповеднике «Кижи» нашли решение и провели в восстановленном храме Преображения Господня на острове Кижи первое венчание. Видео церемонии набрало 24 млн просмотров! Подготовка к нему заняла полгода, на одни только национальные костюмы для молодоженов ушла уйма времени.

- По аналогии с «Серебряным ожерельем» разработан уникальный проект «Деревянное кольцо Карельского перешейка», и уже 23 музея откликнулись на предложение в нем участвовать. Еще одно перспективное для музеев направление - образовательный туризм. Он затрагивает и сопутствующую инфраструктуру - гостиницы, рестораны и кафе, - говорит директор музея «Кижи» Елена Богданова.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

В рамках проекта «Музейные маршруты России» разработана и запущена единая программа «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья». Сейчас к ней присоединились более 130 музеев.

- Гости приезжают в Санкт Петербург и едут дальше - в Выборг или Старую Ладогу, Тихвин, Новгород, Псков, Петрозаводск. Формируется практически бесконечный конструктор путешествий, - говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Проект популяризирует музеи 11 регионов Северо-Запада, включая федеральные, региональные, муниципальные и частные. К «Музейному инфоцентру» присоединились Исаакиевский собор, Русский музей, музеи-заповедники «Царское Село», «Петергоф», «Гатчина», Музей истории религии Санкт Петербурга, а также малые музеи, которые становятся новыми привлекательными точками притяжения для туристов. Отметим, что сотрудники Новгородского музея-заповедника нисколько не отстают в маркетинговом опыте от коллег и реализуют уже несколько стратегий продвижения: создали событийный календарь, интегрируют объекты музея в межрегиональные маршруты, привлекают ресурсы партнеров и способствуют развитию городской навигации.

- Мы дали старт совместному проекту с МГУ им. М. В. Ломоносова по лазерной диагностике фрагментов фрески. У нас есть проект с Институтом археологии РАН и итальянскими партнерами. Сейчас мы ждем интереснейших результатов, связанных с домонгольской росписью, - поделилась генеральный директор музея-заповедника Наталья Григорьева.

ПЕТР I - НАШЕ ВСЕ

В 2022 году страна отметит 350-летие со дня рождения Петра I. В преддверии этого при поддержке Минкультуры РФ создана Ассамблея петровских музеев, возглавила которую генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

- Ассамблея объединяет петровские музеи петровских городов и регионов, то есть тех городов и регионов, история которых напрямую связана с Петром I, и те музеи, которые хранят петровское наследие. Это позволяет создать единую программу взаимодействия. Сейчас в ассамблею вступило 110 музеев, из которых 90 - активные. Эта идея может привести нас к сотрудничеству с европейскими музеями, - говорит директор музея.

Если же говорить о самом Петергофе, то за последние 12 лет в комплексе появилось 14 новых музеев, в том числе и интерактивных. Особенное внимание стали уделять мультимедиа: подкастам, интерактивным картам, видеопроектам и видеоэкскурсиям не только Калужской области, но и России в целом.

КСТАТИ

«Серебряное ожерелье России» уже можно назвать примером удачной коллаборации музеев и туристского сообщества. С 1 октября 2021 года гости музеев - участников проекта получают бонусные баллы по программе лояльности «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club». Их можно обменять на подарки в туристско-информационных центрах. Среди них - путеводители, наборы эксклюзивных открыток, сертификаты на посещение экспозиций и мастер-классов со скидками, индивидуальные экскурсии и семейные абонементы. Кроме того, планируется викторина для посетителей и конкурс на лучший отзыв о музеях Северо-Запада. Наиболее интересные из них будут включены в создаваемый электронный каталог.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Зачастую люди из одного района не очень представляют, какие музеи и памятные места есть у их соседей. В Туле и Калуге решили эту ситуацию исправить. Сегодня Тульская область уже вошла во многие музейные маршруты страны как третий музейный центр России. Тульский кремль, Музейный квартал и восхитительные малые города области после подготовки к празднованию 500-летия Большой засечной черты обрели новый облик.

- Кооперация музейного сообщества и включение тульских музеев в проекты Минкультуры повысит их статус и даст им новые возможности. Сегодня все они обладают уникальными экспонатами. Наша задача - идти в ногу со временем и выходить на международный туристический рынок, - подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

А в Тульском кремле путешественников встретят древнерусские дружинники - мастера исторических реконструкций. Фото: Алексей ФОКИН

А в Калуге в День космонавтики, 12 апреля 2021 года, была открыта вторая очередь Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского - трехэтажное здание площадью 12,5 тысячи кв. м. В новых помещениях уже прошел Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В планах благоустройство и развитие территории музея. Уже готов проект озеленения склона «Млечный путь», активно обустраивается набережная Яченского водохранилища. Рядом с музеем расположен Инновационный культурный центр. В будущем все эти достопримечательности станут составляющими одной рекреационной зоны. Это будет один из флагманских объектов.