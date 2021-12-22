Russian Pharma Awards 2021. Итоги юбилейного голосования врачебного сообщества

Наталья Петлюк, Country Franchise Head, Alcon, поздравила премию с десятилетием: «В этом году премия Russian Pharma Awards отмечает юбилей. Это уникальный для России проект, в котором вот уже 10 лет подряд выбор лучшего продукта, проекта или сервиса в здравоохранении делают врачи. Мы благодарим премию за сотрудничество и желаем процветания и успеха в нашем быстро меняющемся мире на долгие годы».

Организаторы премии провели церемонию в нестандартном формате. Вместо классического официального банкета гостей ждала настоящая фармвечеринка. В течение всего мероприятия участники могли свободно совмещать поздравления коллег с нетворкингом. Представители фармацевтических компаний имели возможность пообщаться с врачами — вручантами премии и лично поблагодарить их за самоотверженный труд. Своими эмоциями о церемонии поделились практикующие врачи. Оксана Владиславовна Мякишева, заведующая гинекологическим отделением, Первая клиника «Измайлово»: «13 докторов, вручающих премии, 22 номинации. В первый раз я так волновалась — торжественная атмосфера, софиты, камеры. Организация мероприятия прекрасная. Познакомилась с очень интересными коллегами, причем, оказалось, была знакома заочно, общались на сайте “Доктор на работе”». Алексей Владимирович Чудинов, врач-психотерапевт, Медицинский центр Лотос, г. Пермь: «Я впервые побывал на подобном мероприятии и приехал издалека — с Урала. Мне было очень интересно, совпадет ли мой выбор с мнением большинства врачей. Почти все результаты совпали. Я уверен, что премия помогает фармкомпаниям совершенствовать препараты, а врачам — терапию. Я очень благодарен компании «Доктор на работе» за организацию такого мероприятия и развитие фармсообщества в России».

В честь юбилея были учреждены две новые номинации: «Информационно-просветительский проект» и «Социальный/благотворительный проект». В данных категориях было предусмотрено самовыдвижение. Это вызвало очень высокий интерес фармацевтического сообщества. О важности инициативы рассказывает Дарья Кукуева, MD Patient Ecosystem Lead: NeuroImmunology, Pipeline squad, Roche, чей проект «Программа поддержки пациентов Emisupport.ru и мобильное приложение для пациентов с гемофилией А» стал одним из победителей премии: «Для компании Рош огромная честь — получить признание от коллег из индустрии и сообщества экспертов... Мы подали наш проект, поскольку мы и наши партнеры вложили в него много сил и гордимся результатами. А сама премия нас вдохновляет двигаться дальше, экспериментировать и развивать сервисы ради наших пациентов с гемофилией А и с другими хроническими заболеваниями».

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке: https://awards.doktornarabote.ru/winners2021