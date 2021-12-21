На расстоянии одного клика

Псковский кремль живописен в любую погоду и возвышается на месте впадения реки Псковы в реку Великую. Автор фото: Майя Афзаал

ГОРОД УНИКАЛЬНОГО БРЕНДА

В начале июля проектно-аналитическая сессия «Музейные маршруты России» прошла в городе-герое Севастополе. В городе русских моряков десятки музеев и памятных мест, здесь сам воздух напоен историей и воспоминаниями, а местные жители и вовсе называют Севастополь самым патриотичным городом России. Музеи Севастополя и окрестностей - это своеобразный бренд. Каждый, кто приезжает на Крымский полуостров, непременно посещает хотя бы одно музейное учреждение, а в некоторые дни билетов для всех желающих попросту не хватает. Даже в этом году, в условиях ограничений, в Крым приехало около 800 тысяч гостей.

Такой интерес к экспозициям легко объясняется. Во-первых, местные музеи - либо реальные исторические места (Историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»), либо специализированные культурные объекты (панорама «Оборона Севастополя» или Военно-исторический музей Черноморского флота). А во-вторых, музеи грамотно работают, развивая свой бренд и привлекая новых посетителей.

Например, уникальную акцию реализует Историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея»: проводят концерт-реквием, где исполняются песни военных лет. А в Херсонесе Таврическом проходят уже традиционные фестивали и выставки - «Арт-осень» с картинами художников Крыма и «Добрых рук мастерство», посвященная Международному дню пожилого человека.

А ведь еще Севастополь - это парусная регата, вальс яхт и посещение сторожевых кораблей Черноморского флота, реконструкции военных эпизодов, Офицерский бал, гастрономический фестиваль «Крым на тарелке», который собрал, кажется, все блюда многонационального региона. А День Черноморского флота и День ВМФ считаются важнейшими праздниками морского региона.

Загадки Историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» лучше разгадывать вместе с опытным экскурсоводом… Фото: chersonesos-sev.ru

УЗНАТЬ И ПОДЕЛИТЬСЯ

Посещение музея должно восприниматься как событие. Для этого нужно пересмотреть систему взаимодействия музеев, турагентов и посетителей: тарифы, условия приемов детских групп и иностранных туристов. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, генерального директора туроператора «Анкор» Ольги Санаевой, в России неоднозначная ситуация с музеями, потому что не всегда можно быстро узнать актуальную информацию. Особенно остро вопрос встает при организации туров для иностранных граждан.

В вопросе взаимодействия музеев и туриндустрии Ольгу Санаеву поддержала директор Российского этнографического музея Юлия Купина:

- Благодаря проекту и работе с туристической отраслью мы увидели себя словно в зеркале - все наши достоинства и недостатки. И мы поняли, как нужно развиваться дальше. Мы ощутили, что мы все друг от друга на расстоянии одного клика - всегда можем написать, узнать и поделиться.

сказано

«Спасибо Министерству культуры, что вы поставили нас с музейщиками лицом друг к другу, - обратилась Ольга Санаева к статс-секретарю - заместителю министра культуры РФ Алле Маниловой. - Благодаря проекту нам многое удалось узнать и понять друг о друге. Мы теперь можем взаимодействовать и прямо говорить, чего нам не хватает. Например, ситуативный момент: принимают ли туристов с иностранной вакциной, какие есть тематические музейные маршруты для иностранцев или детских групп».

…ведь уникальные руины могут поведать о тайнах города, основанного еще до нашей эры. Автор фото: Коробицина Н.В.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ САРАТОВА

Иначе развивается музейная отрасль в Саратове. Здесь находятся одни из старейших музеев страны с богатыми историческими фондами и уникальными экспонатами. Саратовская область каждый год организовывает мероприятия по сохранению культурных традиций. Множество художников и мастеров собираются на «Палитру ремесел» и «Хвалынские этюды», со всей страны приезжают туристы на Фестиваль ухи и медовый праздник «Балы-тау». Именно в Саратовской области проходит больше 30 лет Собиновский музыкальный фестиваль, и все желающие могут заглянуть на Арбузный парад-карнавал или Фестиваль вина и сыра.

Все эти мероприятия привлекают много гостей в область - и будут еще больше привлекать, когда начнут использовать в своей работе маркетинговые стратегии, которые используются федеральными музейными учреждениями. Они продвигают себя в соцсетях, активно развивая бизнес-аккаунты. И даже первые шаги уже дают свои плоды - медленно, но уверенно растет посещаемость выставочных залов, экспозиций и мероприятий, а это значит - увеличивается доход музеев. А это значит, что в дальнейшем можно будет развивать ресурсную базу музеев.

Одним из ярких событий музейной отрасли Саратовской области стало создание мемориально-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина». Прогулочная зона с выдержками из сеансов связи Гагарина и главного штаба наглядно показывает, какой путь был пройден первым в мире космонавтом. А в информационном центре можно узнать больше о покорении космоса благодаря экспонатам и интерактивным стендам. Тем, кто пока не может лично приехать в парк, все важные события и вехи сообщают соцсети мемориального комплекса. Меньше чем через год после открытия парк принял почти 500 тысяч туристов!

И таких музеев - идущих в ногу со временем, готовых рассказывать о себе - будет становиться все больше. Например, в Историческом парке Саратова теперь есть уникальный арт-объект 3D-граффити «Поезд Победы».

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