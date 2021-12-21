TikTok, бизнес и власть

Мордовские музеи сейчас активно продвигают свои этнографические экспозиции в соцсетях. Фото: ethnomuseum.ru

ГУБЕРНАТОРЫ НА СВЯЗИ

Как и театр, музей начинается с вешалки. Речь о внешней составляющей музейного учреждения: удобная входная группа для туристов, система ориентирующей информации для гостей региона и навигации вокруг музея. Это те вопросы, которые музеи сами решить не могут. Зато могут региональные власти.

- Рядом с музеем нужна парковка, к нему должна вести хорошая дорога. Музеи не обязаны заниматься строительством, реконструкцией и указателями. Но они могут обращаться к региональным властям, - считает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев.

Конечно, чтобы администрация отреагировала, нужна инициатива от музеев. Благодаря проекту «Музейные маршруты России» появились сдвиги в этом направлении. Он отлично повлиял на настрой власти.

СЕРДЦЕ СИБИРИ

Красноярский край - второй по площади регион России, и здесь особенно важно вместе с администрацией работать над созданием комфортной инфраструктуры для музеев. Из-за огромных расстояний нужно искать или создавать музейные маршруты в пределах хотя бы одной климатической зоны. Зато можно организовывать уникальные арктические маршруты от региональных музеев Арктической зоны России. Здесь уже проводятся этнический фестиваль «Большой Аргиш» и День оленевода, многонациональный фестиваль «Сэвэки - Легенды Севера» и «Енисейская уха». Вот только погода в крае бывает суровой. И нужно хорошо вложиться финансово, чтобы сделать арктические праздники достоянием всего мира.

Красноярск называют сердцем российской Сибири. Музеи региона хранят культурное и историческое наследие уникальной территории. И их развитие формирует общую культурную политику края, а также привлекает в регион туристов. Правда, в основном российских. Все-таки, чтобы стать интересными для иностранных гостей, нужно громче сообщать о себе и своей уникальности.

Этнический фестиваль «Большой Аргиш» позволит сделать незабываемые посты в Инстаграме. Фото: argish-fest.ru

КСТАТИ

В 2022 году к проекту «Музейные маршруты России» присоединятся новые регионы-участники. Ими станут Московская, Ярославская, Ленинградская, Ростовская, Тюменская, Мурманская, Кемеровская области, Кузбасс, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Краснодарский край. Итоговая сессия в следующем году состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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«Губернаторы регионов очень чувствительно реагируют на музейные маршруты, мы это видим. Появляются программы развития музейной сети и инфраструктуры. Наш проект - сильная мотивация главам регионов заняться развитием инфраструктуры собственного туризма», - отметила Алла Манилова.

ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА

Пока рано говорить, какого успеха добились музеи, итоговые цифры станут известны позже. Но главная идея - донести до региональных и муниципальных музеев информацию об успешных кейсах и научить пользоваться маркетинговыми инструментами - уже реализована.

И чтобы развиваться, нужно и далее держаться вместе - проводить тренинги для представителей музейной и туристической отрасли, создавать межрегиональные тематические проекты.

- В проект вовлечено много структур из туризма и музеев. Он помогает укреплять контакты между музеями и СМИ, привлекать прямых потребителей - будущих посетителей, - призналась исполнительный директор Ассоциации туроператоров АТОР Майя Ломидзе и предложила коллегам площадку Ассоциации для размещения информации о петровских комплексах, об этнографических и других музеях, расположенных в разных регионах.

В завершение отметим, что мы становимся свидетелями появления новых общественно-культурных пространств, которые сегодня выполняют разные функции: образовательные, развлекательные, социальные, экономические. Современные музеи уже не выглядят как «храмы наук» XIX века. На изменение их структуры влияют и изменения, связанные с огромной скоростью роста городов, требующего развития и трансформации инфраструктуры. Теперь создаются не просто выставочные площадки, а музеи объединяются в целые цифровые, мультимедийные музейно-туристические агломерации.

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«Некоторые музеи уже сообщают о том, что они включили идеи других учреждений в свою работу, - рассказала директор Российского этнографического музея Юлия Купина (на фото). - Создан онлайн-ресурс - огромный массив записей, которые находятся в открытом доступе и интересны всем музейным деятелям. Весь проект «Музейные маршруты России» - это совершенно колоссальный диапазон работы. Среди участников - органы власти, эксперты и практики туриндустрии, музейные деятели».

ЭТНИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Мордовия - яркий многонациональный регион. И музейная отрасль в полной мере отражает эту культурную особенность. Не случайно там выбрали этническую тематику для проектно-аналитической сессии «Музейных маршрутов России», которая прошла в Саранске. Там же проговорили, что на базе народного разнообразия Мордовии можно создать ассоциацию этнографических музеев России.

Уже давно мордовские музеи ведут свои соцсети, запускают конкурсы в TikTok и развивают свои сайты. Правда, не все культурные учреждения знают, как правильно себя продвигать. А вот со второй составляющей успешного развития - работой с региональной властью - ситуация чуть лучше: глава региона всячески поддерживает музеи республики и планирует объединить их в единый туристический маршрут. Благо развитая инфраструктура позволяет.

Отдельное направление региона - продукция народных промыслов. То есть гостям края предлагаются не банальные магниты, тарелки, колокольчики, а качественные товары, созданные местными умельцами. Мордовия наглядно показывает, что, если объединиться музейной и туристической отраслям, бизнесу, власти и медиа, можно сформировать невероятный спрос на культурные маршруты региона, привлекая к себе мощные туристические потоки.