Чем славится Коктебель и где в России «хозяйка пчелы»: тест про российские продукты и регионы, в которых их производят

Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошлом году в России на уровне закона появилась возможность закреплять за продуктами географическое указание — брендирование на основе места производства. Все ради индивидуализации товара, чтобы проще было продвигать местную продукцию на широком российском рынке. Давайте узнаем, насколько вы сильны в национальной гастрономии. Попробуйте угадать продукт или напиток по его описанию.

Вопрос № 1

Это коньячное производство — старейшее на территории современной России. За свои специалитеты бренд получил десятки международных Гран-при. Даем подсказку: в его названии закреплен известный крымский поселок, который также известен своими вулканическими почвами — они то и придают винограду уникальные свойства.

А. Ялта

Б. Коктебель

В. Феодосия

Г. Кореиз

Вопрос № 2

Сладкий бренд меда своим названием обязан одной из республик. По одной из лингвистических версий, название этого субъекта РФ переводится как «хозяйка пчелы». Бортничество в промышленных масштабах появилось в этих землях еще 300 лет назад.

А. Башкирия

Б. Татарстан

В. Алтай

Г. Калмыкия

Фото: pexels.com/mostafa eissa

Вопрос № 3

Чтобы приготовить это масло, сливки предварительно прогревают до 98 градусов Цельсия. В итоге продукт приобретает неповторимый ореховый привкус. Технологию изобрел Николай Верещагин в XIX веке и ее переняли в европейских и скандинавских странах. Но самое вкусное масло, конечно, из нашего молока.

А. Карелия

Б. Курган

В. Вологда

Г. Марий-Эл

Карелия, Кижи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос № 4

Вы пришли в ресторан в этом северном регионе и заказали калитки — пирожки из ржаной муки с различными начинками и припеками. Где вы находитесь?

А. Карелия

Б. Архангельская область

В. Мурманская область

Г. Ненецкий автономный округ

Вопрос № 5

Ижемские купцы из Коми еще в XIX веке везли свою оленину в Париж и даже на лондонскую биржу. Однако Ижемский район в названии этого мяса никак не фигурирует. Вместо этого ему присвоили другое географическое указание.

А. Сыктывкар

Б. Ухта

В. Печора

Г. Воркута

Вопрос № 6

В южных частях России часто регистрируют наименования, связанные с виноделием. А в этом регионе прошло регистрацию пиво. О чем речь?

А. Республика Адыгея

Б. Краснодарский край

В. Республика Крым

Г. Ростовская область

А ТЕПЕРЬ ИТОГИ, ПРОВЕРЬ СЕБЯ:

Вопрос 1. Единственный коньяк в России с закрепленным географическим наименованием в названии носит имя крымского поселка Коктебель

Вопрос 2. Речь про башкирский мед. Его можно найти на полках магазинов почти в каждом российском городе.

Вопрос 3. Правильный ответ - вологодское масло. К сожалению, его часто пытаются подделывать из-за чего регион часто судится с недобросовестными производителями

Вопрос 4. Калитки — традиционно выпекают в Карелии. Блюду более тысячи лет. Историки ведут споры, кто у кого позаимствовал рецептуру: финны у карелов или наоборот.

Вопрос 5. Мы загадали воркутинскую оленину. Под этим локальным брендом сейчас производят около 90 наименований мясных изделий.

Вопрос 6. В столице Адыгеи – Майкопе – зарегистрирован этот хмельной напиток. Однако для его производства используют не местное сырье, а импортное – солод и хмель из Чехии.