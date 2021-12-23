Чем славится Коктебель и где в России «хозяйка пчелы»: тест про российские продукты и регионы, в которых их производят

Фото: Андрей АБРАМОВ
В прошлом году в России на уровне закона появилась возможность закреплять за продуктами географическое указание — брендирование на основе места производства. Все ради индивидуализации товара, чтобы проще было продвигать местную продукцию на широком российском рынке. Давайте узнаем, насколько вы сильны в национальной гастрономии. Попробуйте угадать продукт или напиток по его описанию.
Вопрос № 1
Это коньячное производство — старейшее на территории современной России. За свои специалитеты бренд получил десятки международных Гран-при. Даем подсказку: в его названии закреплен известный крымский поселок, который также известен своими вулканическими почвами — они то и придают винограду уникальные свойства.
А. Ялта
Б. Коктебель
В. Феодосия
Г. Кореиз
Вопрос № 2
Сладкий бренд меда своим названием обязан одной из республик. По одной из лингвистических версий, название этого субъекта РФ переводится как «хозяйка пчелы». Бортничество в промышленных масштабах появилось в этих землях еще 300 лет назад.
А. Башкирия
Б. Татарстан
В. Алтай
Г. Калмыкия
Фото: pexels.com/mostafa eissa
Вопрос № 3
Чтобы приготовить это масло, сливки предварительно прогревают до 98 градусов Цельсия. В итоге продукт приобретает неповторимый ореховый привкус. Технологию изобрел Николай Верещагин в XIX веке и ее переняли в европейских и скандинавских странах. Но самое вкусное масло, конечно, из нашего молока.
А. Карелия
Б. Курган
В. Вологда
Г. Марий-Эл
Карелия, Кижи
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вопрос № 4
Вы пришли в ресторан в этом северном регионе и заказали калитки — пирожки из ржаной муки с различными начинками и припеками. Где вы находитесь?
А. Карелия
Б. Архангельская область
В. Мурманская область
Г. Ненецкий автономный округ
Вопрос № 5
Ижемские купцы из Коми еще в XIX веке везли свою оленину в Париж и даже на лондонскую биржу. Однако Ижемский район в названии этого мяса никак не фигурирует. Вместо этого ему присвоили другое географическое указание.
А. Сыктывкар
Б. Ухта
В. Печора
Г. Воркута
Вопрос № 6
В южных частях России часто регистрируют наименования, связанные с виноделием. А в этом регионе прошло регистрацию пиво. О чем речь?
А. Республика Адыгея
Б. Краснодарский край
В. Республика Крым
Г. Ростовская область
А ТЕПЕРЬ ИТОГИ, ПРОВЕРЬ СЕБЯ:
Вопрос 1. Единственный коньяк в России с закрепленным географическим наименованием в названии носит имя крымского поселка Коктебель
Вопрос 2. Речь про башкирский мед. Его можно найти на полках магазинов почти в каждом российском городе.
Вопрос 3. Правильный ответ - вологодское масло. К сожалению, его часто пытаются подделывать из-за чего регион часто судится с недобросовестными производителями
Вопрос 4. Калитки — традиционно выпекают в Карелии. Блюду более тысячи лет. Историки ведут споры, кто у кого позаимствовал рецептуру: финны у карелов или наоборот.
Вопрос 5. Мы загадали воркутинскую оленину. Под этим локальным брендом сейчас производят около 90 наименований мясных изделий.
Вопрос 6. В столице Адыгеи – Майкопе – зарегистрирован этот хмельной напиток. Однако для его производства используют не местное сырье, а импортное – солод и хмель из Чехии.