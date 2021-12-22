Экспортные рекорды России: не только нефтью и углем славится наша страна за рубежом

Вероника Никишина, директор Российского экспортного центра

Российские экспортеры в условиях пандемии проявили бойцовские качества. И не только не оставили те рынки, на которые они зашли ранее, но и серьезно расширили горизонты своей деятельности. Об этом рассказывала директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, подводя предварительные итоги года.

Действительно, показатели впечатляют. Так, уже к началу ноября несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) превысил показатели рекордного 2018 года (за все его 12 месяцев): за январь-октябрь 2021 года ННЭ составил $153 млрд, а по итогам года ожидается, что он составит $185-190 млрд.

Основными экспортными рынками для наших производителей уже традиционно стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция, США.

- Отдельно я хотела бы отметить Узбекистан, который в 2021 году для нас стал рынком серьезного экспортного роста. Контакты на уровне первых лиц государств, правительств двух стран обеспечили нашим компаниям очень благоприятный торговый режим. Благодаря этому многие экспортные проекты с Узбекистаном реализовались в гораздо более быстрые сроки, чем если бы они шли по стандартной процедуре. Это была очень клиентоориентированная работа, - отметила Вероника Никишина.

Российский экспортный центр продолжает развивать условия для комфортного сопровождения внешнеторговых операций отечественных компаний. Особенно востребованными оказываются цифровые сервисы, такие как платформа «Мой экспорт» и информационная система «Одно окно». В системе уже зарегистрировали более 7500 юридических лиц. Запущено 27 сервисов, из которых самые популярные: товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, финансирование затрат на участие в выставках и деловых миссиях, господдержка по транспортировке товаров промышленности и сельского хозяйства и подбор маркетплейсов.

- В базе нашего сервиса «Маркетплейсы. Подбормаркетплейсов» уже более 80 торговых площадок, а в ближайшее время их число достигнет 100, - рассказала Вероника Никишина. - Более чем уверена, что даже опытные экспортеры не назовут более 10 известных им маркетплейсов. Между тем, эффект от выставления продукции на узкоспециализированный, нишевый маркетплейс может быть намного выше, чем на универсальную торговую площадку.

Еще один инструмент выхода на зарубежный рынок, который востребован у экспортеров - это «национальные магазины РЭЦ» на мировых электронных торговых площадках. РЭЦ в партнерстве с локальными сервисными компаниями создает национальные аккаунты на крупнейших маркетплейсах в Китае, Германии и других странах мира. Производитель, которые хочет торговать своей продукцией на внутренних онлайн-рынках целевых стран через национальную витрину, должен лишь доставить свой товар на склад на территории России и заключить контракт. Дальнейшим сопровождением операций, включая трансграничную логистику, займется партнер РЭЦ.

КОНКРЕТНО

Самые быстрорастущие экспортные отрасли (за 10 месяцев 2021 г., за исключением сырьевого и энергетического секторов)

1. Металлопродукция +60%

2. Химические товары +49%

3. Лесопромышленный комплекс +42%

4. Машиностроение +30%

Топ 10 самых популярных видов российской продукции в несырьевом неэнергетическом экспорте (объем продаж за 10 мес. в млн долларов)

1. Полуфабрикаты нелегированной стали - 7870

2. Платиноиды - 7112

3. Пшеница - 6985

4. Алюминий и его сплавы - 6569

5. Пиломатериалы - 5194

6. Листовой прокат - 4542

7. Медь рафинированная - 3620

8. Смешанные удобрения - 3344

9. Подсолнечное масло - 3159

10. Азотные удобрения - 3104

(Расчеты РЭЦ на основе данных ФТС России)