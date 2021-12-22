Всероссийская неделя охраны труда-2022 пройдет с 25 по 29 апреля

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Минтруд России проведет VII Всероссийскую неделю охраны труда (ВНОТ) с 25 по 29 апреля 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Мероприятие будет проходить в очном формате, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

- ВНОТ-2022 возвращается к привычному времени проведения. В 2022 году Всероссийская неделя охраны труда состоится в апреле. Мероприятия пройдут с 25 по 29 апреля. На этот период приходится главный профессиональный праздник – Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля, – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В 2021 году Всероссийская неделя охраны труда прошла в Сочи с 6 по 9 сентября. Участие в форуме приняли вице-премьер Татьяна Голикова, представители Минтруда России, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, представители органов исполнительной власти, руководители ведомств и компаний. Основная программа насчитывала более 100 деловых сессий, мастер-классов и совещаний, участие в них приняли более 2500 человек. В рамках отраслевой выставки ВНОТ-2021 были представлены более 50 компаний и организаций.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором – Фонд Росконгресс.

- ВНОТ 2021 стал первым опытом сотрудничества между Минтрудом России и Фондом Росконгресс. Сроки подготовки были сжатые, из-за пандемии многие решения принимались в оперативном режиме, но несмотря ни на что, совместными усилиями нам удалось провести мероприятие достойно. Сейчас у нас больше времени на подготовку и я уверен, что ВНОТ 2022 пройдет на еще более высоком уровне, – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.