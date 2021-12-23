Эксперт Роспотребнадзора назвал три главных правила безопасности новогодних корпоративов в эпоху COVID-19

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В Лондоне, где вариант коронавируса «омикрон» уже стал доминирующим, отменяются многие мероприятия. «Днем купила наряд и тематические аксессуары, а вечером сообщили, что завтра корпоратива не будет», - жалуется в одной из соцсетей русскоязычная жительница британской столицы. Некоторые российские регионы пошли по тому же пути, запретив работодателям устраивать рождественские и новогодние вечеринки для своих коллективов. При этом в большинстве областей, краев и республик нашей страны принятие решения отдается на откуп руководителям компаний и предприятий.

На что же ориентироваться с точки зрения эпидбезопасности, определяясь: организовать корпоратив в зуме или собраться «вживую»? И по каким критериям вводят ограничения на массовые мероприятия местные власти? На эти вопросы ответил в программе «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО АХИЛЛЕСОВУ ПЯТУ ПАНДЕМИИ»

- Большинство российских новогодних корпоративов пройдут не под пальмами на открытом воздухе, а в закрытом помещении. При этом мы уже прекрасно знаем, что ахиллесовой пятой пандемии COVID-19 являются пациенты с малосимптомными и бессимптомными формами заболевания, - говорит эксперт. - Когда вы чувствуете себя абсолютно нормально или чуть-чуть першит в горле, то немногие откажутся от похода на долгожданную вечеринку, которая бывает раз в году.

Поэтому санитарные власти обеспокоены, отмечает Александр Горелов: «Ведь вакцинированные тоже могут заболевать. Прививка не защищает на 100% от заражения (особенно «омикроном», который, как уже установлено, намного заразнее и успешнее уходит от антител. - Ред.). Вакцина предотвращает тяжелую форму болезни, спасает от смерти. Но если привитые будут тесно общаться без масок, то есть все шансы подхватить инфекцию. А на корпоративе какие маски кроме карнавальных, какая социальная дистанция? Это же праздник года».

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал три главных условия, которые позволяют максимально снизить риск заражения коронавирусом при проведении новогодних вечеринок.

1. Допуск только со свежими отрицательными ПЦР-тестами.

- Во многих странах сейчас идут по такому пути. Даже вакцинированным предлагается сдать перед мероприятием (не позднее, чем за 1-2 дня. - Ред.) ПЦР-тест, - рассказал Горелов.

2. Ограничение количества участников: не более 50 человек.

- Как уже показала практика, если в одном месте в закрытом помещении собираются более полусотни человек, риски заражения коронавирусом возрастают в геометрической прогрессии, - предупреждает эсперт.

3. Хорошо работающая вентиляционная система в помещении, а также проветривание.

- Чем больше площадь помещения в соотношении с количеством людей, тем лучше, - отметил врач. - Кстати, есть альтернатива - елка на открытом воздухе. В этом случае риск заражения, бесспорно, ниже.

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Решающий критерий для местных властей

- Этот критерий один - эпидситуация в конкретном регионе, - говорит эксперт Роспотребнадзора. - Она характеризуется объективным параметром: коэффициентом распространения инфекции (Rt).

Как ранее пояснял «КП» Александр Горелов, Rt вычисляется так: определяется число заболевших за последние 4 дня и делится на сумму таких показателей за предшествующие 4 дня. То есть всего берутся в расчет цифры заболеваемости за последние 8 дней.

- Если коэффициент получается больше единицы, то любой ответственный человек не решится на проведение массовых мероприятий, - подчеркнул врач.