Степашин рассказал Мишустину о пользе независимых экспертов: «Мы с Грефом не дали распилить «Газпром»

Председатель наблюдательного совета ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время встречи премьер-министра РФ Мишустина с членами Экспертного совета при правительстве РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин встречался с новым составом экспертного совета при правительстве. Кстати, в него вошли сразу три бывших премьер-министра: Сергей Степашин, Михаил Фрадков и Виктор Зубков. Общаясь с экспертами, Мишустин назвал главную цель работы своего правительства. По его словам, это кардинальное улучшение жизни людей.

- Для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей, - сказал Мишустин.

Он уточнил, что комфортная среда - это хорошие больницы, дороги, качественная вода и комфортный быт.

- Это определяет желание людей оставаться и работать в регионе, - заметил Мишустин и попросил членов экспертного совета наладить обратную связь с губернаторами. Премьер также отметил, что правительству важно получать обратную связь о людей и от бизнеса. По его словам, это поможет кабмину принимать эффективные и взвешенные решения.

- Сейчас появилось новое поколение экспертов, которое лишено предубеждений, и это хорошо. Их нужно активнее привлекать к работе. Они не будут слепо, как иногда бывает, оглядываться на зарубежный опыт или смотреть на десятки лет назад, способны трезво оценить преимущества или слабые стороны того или иного решения и предложить наиболее эффективный подход, - заметил Мишустин.

Премьер также высказался о росте цен в России.

- Инфляция у нас в основном импортируемая, - сказал Мишустин. По его словам, рост цен - это отчасти плата за открытость российской экономики.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин обратил внимание на резкий рост цен на стройматериалы и предложил пересмотреть стоимость квадратного метра по программе расселения аварийного жилья. В ответ Мишустин сказал, что правительство планирует проиндексировать стоимость квадратного метра, но быстро это не произойдет, так как требуются различные экспертизы.

Степашин также призвал усилить контроль за системой капремонта и строить в России «умные дома».

- На всю страну у нас 265 «умных» домов, соответствующих энергоэффективности. Каждый год мы теряем 300 млрд. рублей на потерях тепла и электроэнергии, - заявил Степашин, заметив, что у него есть предложения по решению этой проблемы.

А еще Степашин припомнил несколько эпизодов из своего премьерского прошлого. Так, Степашин рассказал, как они с нынешним главой «Сбербанка» Германом Грефом не дали «распилить» «Газпром».

- Я тоже был недолгий срок премьер-министром (с 21 мая по 19 августа 1999г, - Ред.), и тогда тоже был экспертный совет. Я только два примера приведу, когда мне здорово помогли. Первое - это перед поездкой в Кельн на «большую восьмерку». Борис Николаевич (Ельцин, - Ред.) меня туда послал. Нам нужно было решить вопрос, как бы нам списать 32 миллиарда долларов долга с Германии. Мы провели огромную мозговую атаку, и мы это сделали. И второе, конечно, что мы спасли «Газпром», который готовили к «распилу». Экспертная работа и аналитика людей неформальных, людей честных, что самое главное, любящих свою страну, она сработала, - рассказал Степашин.

По словам Степашина, Греф (в 1998-2000гг. - первый заместитель министра государственного имущества) держался, как «стойкий оловянный солдатик.