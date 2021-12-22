К экс-депутату кубанского парламента появились претензии у бывших бизнес-партнеров

Бывшие партнеры по бизнесу предпринимателя и экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы заявили о недружественных, по их мнению, действиях в отношении ООО «Васюринский мясокомбинат» и других компаний.

Развернутые интервью ростовскому журналисту Евгению Михайлову дали экс-владелец ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат (МПК)» Александр Кутков, индивидуальный предприниматель из Динского района Алексей Будилов, учредитель ООО «Завод по изоляции труб» Игорь Крамаренко.

«Предприниматели полагают, что для получения контроля над их предприятиями использовались сомнительные способы. В том числе - в ход шли документы, чья подлинность также вызывала большие сомнения. В результате через некоторое время компании входили в процедуру банкротства, - сообщают «Аргументы Недели». - Игорь Крамаренко считает, что эти действия вполне достойны такого определения, как «рейдерство». По его словам, с Сергеем Фурсой он находился в дружеских отношениях и рассказывал ему о проблемах предприятия. Тот предложил выкупить долг завода с условием в дальнейшем возврата денег по ставке 12% годовых. «Мы определились. Он четко заявил, что его не интересует этот трубный бизнес, что он сложный, он в нем ничего не понимает», - отметил Игорь Крамаренко».

«Все эти методы: информационные войны, иски с арестами, очень плотное взаимодействие с правоохранительными и судебными органами – это все, как я вижу, одни и тот же хорошо уже всем известный почерк. Это все, что мы видели в войнах с “кущевскими”, в ситуациях, когда фермеры лишались своих земель», - цитируют «Аргументы Недели» Алексея Будилова.

Похоже, происхождение средств, на которые приобретались хозяйства в Динском районе Краснодарского края, нуждается в проверке правоохранительных органов.